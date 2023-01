Découvrez nos conseils et astuces de grand-mère pour enlever une tache d’huile. Que cela soit sur un vêtement, sur du cuirs ou d’autres supports, notre rédaction vous propose ses astuces pratiques et efficaces.

Comment enlever une tache d’huile avec des astuces de grand-mère sur un vêtement ou un tissu ?

Par inadvertance, vous avez versé de l’huile sur vos vêtements ou votre canapé et vous ne savez pas comment enlever la tache ?

Même si les taches dégraisseuses sont difficiles à enlever, sachez qu’il y a beaucoup de solutions permettant de faire disparaître une trace d’huile alimentaire ou d’autres huiles encore plus tenaces.

Tissu lavable et non lavable

Le savon de Marseille est d’une grande efficacité pour ôter une tache d’huile sur un tissu. Si le tissu ou le vêtement est lavable, il vous suffit de frotter la tache d’huile à l’aide du savon de Marseille.

Après avoir laissé agir pendant un quart d’heure, émulsifiez le savon avec de l’eau ou des gouttes de vinaigre blanc puis vous pouvez laver l’habit ou le tissu.

Enlever une tache d’huile sur un tissu ne supportant pas la haute température

Pour un tissu qui est entièrement éclaboussé et qui supporte la haute température, trempez-le dans une solution contenant de l’eau chaude et de cristaux de soude pendant une demi-heure environ. Puis, frottez les taches avec douceur et rincez.

Utilisez de l’alcool à 70°

L’alcool à 70° peut aussi marcher pour se débarrasser de ce genre de tache. Pour ce faire, vous n’avez qu’à prendre un linge imbibé d’alcool pour tamponner la tache d’huile.

Du liquide vaisselle pour nettoyer une tache d’huile

Pour nettoyer ce genre de tache, vous pouvez vous servir de la lessive pour vaisselle sans utiliser de l’eau, mais du vinaigre blanc.

Comment faire avec un tissu délicat ?

Sur un tissu délicat tel que la soie, c’est mieux de saupoudrer la tache avec du talc. Ensuite, vous pouvez le recouvrir de feuilles de papiers absorbants et d’y faire passer un fer à repasser pas trop chaud.

S’il y a encore des traces qui persistent, enlevez-les avec un linge humidifié d’essence de térébenthine.

Pour les tissus non lavable

En cas de vêtement ou de tissu non lavable, utilisez de l’ammoniaque. À l’aide d’un linge mouillé d’ammoniaque et dilué avec de l’eau, tamponnez délicatement la tache. Si nécessaire, utilisez de la Terre de Sommières pour éliminer les auréoles.

Retirer une tache d’huile récente ou ancienne

Enlever une tache encore humide

Si la tache d’huile est encore humide, prenez rapidement de la terre de Sommières, de talc ou de farine que vous allez saupoudrer sur la tache. Une fois que l’huile est complètement absorbée par le talc ou la farine, lessivez le tissu ou le vêtement de façon normale.

Pour enlever une tache d’huile ancienne

Pour une tache d’huile assez ancienne, vous pouvez aussi vous servir de Terre de Sommières ou de talc à saupoudrer sur la tache. Après avoir appliqué quelques feuilles de papier absorbant, passez un fer qui est chaud dessus afin que le papier puisse absorber l’huile.

N’hésitez pas à répéter l’opération jusqu’à ce que la tache disparaisse totalement. Si la tache résiste encore malgré les tentatives, servez-vous d’un linge imbibé d’ammoniaque qui est légèrement dilué. Vous le tamponnez doucement sur la tache.

Les erreurs à éviter en enlevant une tache

Sachez qu’il ne faut jamais enlever une tache d’huile à l’aide de l’eau. Au lieu de s’enlever, la tache va encore s’enfoncer davantage dans les fibres du tissu.

Probablement, vous avez entendu dire que saupoudrer du sel sur une tache d’huile peut résoudre le souci. Or, ce produit peut parfois brûler les tissus, plus particulièrement la soie qui n’a aucun pouvoir absorbant.

Pour votre information, il ne faut jamais mettre à la machine un vêtement ou un tissu sali par de l’huile. Par prudence, vous devriez nettoyer la tache avant le lavage.

Dans le cas où vous auriez mis le tissu encrassé d’huile en machine, prenez des feuilles d’essuie-tout de bonne épaisseur. Appliquez-les sur la tache et passez un fer à repasser dessus, puis nettoyez pour définitivement enlever votre tache de graisse.

Découvrez le tuto vidéo pour savoir comment enlever une tache