Voici nos astuces pour enlever une tache de cerise. Comme pour tous les fruits rouges mais encore plus, peut-être, le jus de cerise est une calamité.

Sur la peau, cela disparaît avec le temps, de toute façon, mais sur les tissus ou la pierre, c’est plus problématique.

Voici nos astuces qui peuvent enlever une tache de cerise

Un rappel d’abord : ne mettez pas le vêtement ou le linge taché à la machine car la température de l’eau, même peu chaude, va « cuire » la tache et, après, cela va être encore plus difficile.

Une précaution ensuite : pour toute solution, procédez par petites touches et, en premier, sur des endroits peu exposés, si possible, pour tester. Si vous constatez que ça ne marche pas, rincez immédiatement et essayez un autre moyen.

Si vous pouvez réagir immédiatement après la formation de la tache : appliquez du vinaigre blanc. Sur de la pierre, du carrelage, du béton, du ciment : essayez d’abord tout bêtement de nettoyer avec un mélange d’eau et de savon au Ph neutre.

Autrement, les trois sauveurs sont le lait, le citron et l’alcool. Voyons cela plus en détails.

L’alcool pour faire disparaître une tache de cerise

Sur du cuir : 9/10 d’eau + 1/10 d’alcool à brûler

Sur des tissus : alcool à 90° dilué ou à 70°, tamponnez, puis passez de l’acide acétique

Sur des sols : 50/50 d’eau et d’alcool à 70 puis, pareil, de l’acide acétique

Le lait contre une tache de cerise

Sur les vêtements : passez un chiffon imbibé de lait, tamponnez, attendez deux heures puis lavez à l’eau et au savon.

Pour des grosses taches : certains conseillent de carrément faire tremper le linge taché toute une nuit dans du lait, puis de le laver comme d’habitude dans le lave linge.

Utilisez du citron pour faire disparaître une tâche de cerise

Pour les vêtements, tissus : tamponner et frotter directement dessus.

Pour le cuir : de même.

Autres astuces contre les taches de cerise

Restent quelques autres solutions

L’hexomédine : on comprend pourquoi, c’est proche de l’acide acétique.

L’eau de javel : mais on connaît les conséquences possibles.

L’eau oxygénée : il faut vraiment que ce soit peu taché.