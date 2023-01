Découvrez nos astuces de grand-mère pour enlever une tache de stylo sur du cuir. Blouson, sac, chaussures, siège de voiture, canapé… les matières en cuir sont difficiles à nettoyer, et particulièrement lorsqu’elles sont maculées par des traces récalcitrantes d’un stylo.

Peu importe la raison de votre mésaventure, il n’est pas impossible de faire disparaître en deux temps trois mouvements une tache de stylo sur du cuir. Le premier conseil consiste à utiliser du coton-tige ou des boules de cotons lors du détachage.

Voici 5 astuces pour enlever une tache de stylo sur du cuir

Enlever une tache de stylo sur du cuir avec de l’alcool 70°

Certains cuirs ne supportent pas l’alcool. Le mieux est de faire un essai sur une infime partie cachée. S’il n’y a pas de changement, vous pouvez utiliser ce détachant maison.

Passez sur la tache de stylo une boule de coton humidifiée d’alcool à 70°. N’hésitez pas à remplacer votre coton par un autre une fois sale pour éviter de tacher d’autres endroits.

Détacher avec du vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est une solution naturelle utilisée pour nombreux nettoyages domestiques. Sa propriété détachante permet de faire disparaître une tache de stylo bille ou bic sur du cuir.

Il suffit d’humecter un coton-tige et de le gratter délicatement sur la zone à traiter. Évitez de dépasser la partie non tachée du cuir pour ne pas la salir à nouveau.

Utiliser du savon noir pour éliminer le stylo

Le savon noir est un nettoyant domestique à multiples usages. Cette alternative écologique et bon marché aide à entretenir et à nourrir le cuir. Fabriqué à partir d’huile végétale, il donne de la brillance et de la souplesse au cuir.

Il suffit d’humidifier un coton-tige avec de l’eau du savon noir, ensuite de passer ce coton-tige sur les marques de stylo, et le tour est joué.

Employer de la pierre d’argile comme nettoyant économique sur le cuir

Ceux qui ont déjà utilisé la pierre d’argile comme nettoyant naturel réaliseront qu’il s’agit d’un produit efficace sur les surfaces lisses, telles que le cuir. Ce détachant écologique aide à entretenir les chaussures en cuir, les sacs en cuir et autres objets en cuir.

Les taches d’encre s’enlèvent facilement avec des gestes de tapotement à l’aide d’une boule de coton mouillé de pierre d’argile. N’hésitez pas à ajouter une goutte d’alcool à 70°, au cas où la tache persisterait.

Nettoyer et faire briller le cuir avec du white-spirit

Quelques gouttes de white-spirit peuvent faire de vraies merveilles sur les matières en cuir. Même les tâches les plus tenaces comme la peinture ont du mal à résister à ce nettoyant pas cher.

À l’aide d’un coton-tige imbibé de white-spirit, les traces d’encre d’un stylo disparaîtront comme d’un coup de baguette magique. Procédez au nettoyage par tamponnements puis passez un linge humide.

Voici d’autres astuces pour enlever une tache d’encre sur du cuir en vidéo