Le melon est très apprécié pour se rafraîchir pendant l’été, idéal à manger pendant une canicule, surtout lorsqu’il est sucré et juteux. Il est cependant possible de tomber sur un melon au goût et à l’aspect pas vraiment plaisants.

Pour éviter cela et trouver celui qui ravira vos papilles à coup sûr, utilisez les astuces suivantes.

Vérifier le poids du melon

Plus un melon est mûr, plus il est sucré. Plus il est sucré, plus il est lourd. La première chose à faire face à un étal est donc de les soupeser. Pour des melons de taille égale, privilégiez ainsi le plus lourd, il sera meilleur.

Faire fonctionner ses sens

Lorsque vous choisissez, n’hésitez pas à l’analyser sous tous ses aspects en utilisant vos différents sens. Le sentir vous permettra de savoir si il est trop ou pas assez mûr.

Un sucré présente une odeur typique et agréable. Cependant, si l’odeur est âcre, il est trop mûr. Au toucher, un melon parfaitement mûr est bien ferme.

L’aspect, qu’il soit lisse ou granuleux, n’est pas un indicateur de sa maturité, ne le prenez donc pas en compte.

Enfin, au niveau visuel, il doit présenter une couleur allant du vert au jaune, sans que l’une de ces deux couleurs soit excessivement marquée.

Vérifier les rayures et le pédoncule du melon

Les rayures et le pédoncule sont très représentatifs de sa maturité. Si le pédoncule commence à se détacher, c’est-à-dire si il présente une craquelure ou si il commence à se décoller, c’est qu’il est assez mûr.

Si il n’est plus présent, vérifiez l’existence de « zébrures » à la base du melon afin de déterminer si il est tombé de lui-même ou non. Si c’est le cas, cela veut dire qu’il est arrivé à maturité.

En général, un bon compte 10 tranches et possède des rayures marquées. Plus ces dernières sont vertes et dessinées, plus le melon sera mûr et savoureux.

Maintenant que vous savez comment choisir un melon mûr, il faut prendre en compte votre consommation. En effet, si elle est immédiate, choisissez un parfaitement mûr. Si vous le consommez dans plusieurs jours, vous pouvez le laisser arriver à maturité chez vous.