que faut-il manger pendant une canicule

En temps de canicule et forte température, il est indispensable de bien s’alimenter et de boire beaucoup d’eau. Quand le thermomètre grimpe, nous n’avons pas envie de passer trop de temps dans la cuisine à préparer des plats pendant des heures.

Voici quelques idées de recette rafraichissantes que vous pouvez choisir durant une canicule.

Découvrez ce qu’il faut manger pendant une canicule

Privilégier les salades avec des aliments riches en eau

À la fois savoureuse et riche en eau, la salade de pastèque et de concombre est à déguster en famille ou entre amie pendant une canicule.

Les crudités et le poulet

Le poulet peut également être préparé sous forme de salade césar par exemple. Pour ce faire, il suffit d’utiliser des tomates, une salade, un concombre, des avocats, des oignons et du blanc de poulet.

Le carpaccio de bœuf

Simple et légère, la recette de carpaccio convient parfaitement pendant une forte température. Vous pouvez servir ce plat en entrée.

La salade de courgette et melon

À préparer dans un bref délai, la salade de courgette et melon est un plat facile et rafraichissant quand les températures dépassent 30° C. Au sujet de la préparation, il faut du melon et de la courgette à assaisonner avec du sel et du poivre.

Ceviche

Plat d’origine mexicaine, le Ceviche contient du citron, du poisson, des olives, de la tomate, de l’origan, de l’avocat, de la coriandre et du sel.

Pita garni à la façon grecque

Le pain pita est un excellent repas pendant une canicule. La garniture offre de la fraîcheur à ce plat conçu de la manière grecque. En seulement 15 minutes, vous pouvez déguster ce plat composé de jus de citron, d’ail, de sel, de laitue, d’oignon, de yaourt nature, de tomate, de poivron, de concombre et surtout du pain pita.

Le yaourt glacé

Parfait pour affronter la chaleur, le yaourt glacé est une recette facile qui ne demande pas beaucoup de temps pour la préparation. Vous avez du yaourt, du lait, du sucre en poudre et des fruits dans votre frigo ? Vous ne prenez que 5 minutes de votre temps pour concocter le fameux yaourt glacé.

Salade de tomates et coriandre

Recette légère, la salade de tomate et coriandre se déguste durant une canicule comme entrée. Déposez dans un saladier les tomates lavées, séchées et découpées, puis ciselez les coriandres. Il suffit de mélanger le contenu du saladier avec de l’huile et du vinaigre.

Mangez du taboulé pendant une canicule

En parlant de canicule et de forte température, le taboulé fait toujours partie des plats qui permettent de se rafraîchir. Plat à base de couscous, le taboulé est une sorte de salade orientale.

Tartines de figues et de mozzarella

Apéritif parfait pendant une canicule, les tartines de figues et mozzarella rappellent les saveurs méditerranéennes. Ces tartines sont parfaites comme amuse-bouche et apéritif pendant une réunion de famille ou un repas à la terrasse. Le temps de préparation ne prend que 20 minutes.