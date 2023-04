Les douleurs chroniques font partie du quotidien de nombreuses personnes. Elles sont souvent induites par des habitudes de vie ou sont liées à l’âge. Les patients concernés sont généralement rebutés par les prises de médicaments continues qui n’apportent pas une réelle amélioration.

Elles ont alors besoin de thérapies ou d’autres solutions naturelles pour se soulager. Si vous êtes dans le cas, voici quelques solutions pratiques pour venir à bout des douleurs chroniques.

Recourir au CBD

Ce n’est plus un secret pour personne, la molécule du CBD reste l’un des meilleurs anti-inflammatoires du moment. Elle permet de soulager les douleurs de toutes sortes. Vous pouvez l’utiliser dans le cas de la fibromyalgie, des douleurs articulaires et musculaires. Les nombreux produits dérivés du cannabidiol sont des antalgiques naturels pour calmer vos douleurs chroniques.

D’ailleurs, avec les meilleures huiles de CBD chez authentique-cbd.fr vous pallierez bon nombre de problèmes de santé. Même la fréquence des crises d’épilepsie est fortement réduite grâce à ses produits. Il suffit de les utiliser efficacement pour jouir de leurs multiples vertus.

Faire du yoga

Cela peut paraître paradoxal de faire du sport pour soulager des douleurs chroniques. Mais le yoga n’est pas une simple activité sportive comme peuvent le prétendre certaines personnes. En effet, c’est la posture méditative issue de ce sport qui aide à soulager vos douleurs chroniques. Si vous êtes un adepte de cette pratique, le hatha et le Yin yoga sont les types de yoga à privilégier.

Ceux-ci proposent des postures douces centrées sur la synergie entre le corps, l’esprit et l’âme. Grâce à la respiration et la circulation des fluides, vous parviendrez à réduire vos douleurs musculaires et articulaires. La méditation induite par ces asanas vous aide aussi à lutter efficacement contre le stress et accroître votre mieux-être.

Aller chez l’ostéopathe

Parmi les médecines douces les plus avancées dans le traitement des douleurs, l’ostéopathie a fait d’énormes progrès. De plus en plus de patients témoignent des soulagements qu’ils ont après les palpations de l’ostéopathe. Si vous souffrez de douleurs chroniques, un détour chez ce professionnel vous aidera sûrement. En effet, l’ostéopathe maîtrise les techniques qui servent à déceler les différentes tensions du corps. Il identifie alors plus facilement la source de vos malaises et vous aide à les soulager. Pour y parvenir, il réalise des massages orientés sur certaines zones afin de pallier les déséquilibres. Ce qui vous permet de soulager vos douleurs, quelles que soient leurs origines.

Utiliser l’eau pour se soigner

L’hydrothérapie est de plus en plus une approche douce utilisée dans le traitement des douleurs. Plusieurs personnes, notamment les seniors s’en servent pour calmer des affections liées à la sénescence des cellules. Il existe aujourd’hui des pratiques liées à l’eau pour résorber des douleurs chroniques.

En effet, l’eau proche de 0 degré Celsius est utilisée pour contracter les vaisseaux sanguins et les tissus. Elle permet ainsi de venir à bout des inflammations tissulaires de tout genre. La glace peut vous aider à résorber des douleurs musculaires violentes. Il est possible d’associer un tel traitement à la prise de CBD pour un effet durable. L’eau chaude peut aussi soulager des douleurs articulaires et menstruelles.

Prendre des aliments qui agissent sur l’inflammation

Même votre alimentation pour vous porter un véritable coup de main dans la lutte contre les douleurs. En effet, il existe des aliments qui ont des propriétés anti-inflammatoires incontestées. À force de les manger, vous soulagerez considérablement vos douleurs chroniques. Il suffit de les insérer dans votre régime alimentaire et surtout de les varier pour un meilleur résultat.

De nombreux fruits comme la framboise, la fraise, la groseille, les mûres et les myrtilles sont de véritables anti-inflammatoires. Les légumes verts notamment le chou et le brocoli peuvent aider. Enfin, vous pouvez intégrer le saumon, le riz complet, les poissons gras et les oléagineux dans votre alimentation contre les douleurs.

Se soulager par les plantes

De nombreuses plantes ont des propriétés analgésiques qui pourront vous aider. D’ailleurs, la plupart des médicaments proposés en pharmacie sont tirés d’elles. Vous pouvez donc y recourir de manière naturelle pour profiter pleinement de leur vertu anti-inflammatoire et antalgique. Parmi les plantes les plus connues pour soulager vos douleurs chroniques figure le saule.

Il permet de venir à bout des spasmes musculaires. Vous avez aussi la reine-des-prés riche en acide acétylsalicylique qui est le principe actif de l’aspirine. Elle soulage alors toutes les formes d’inflammations, les céphalées et les douleurs rhumatismales.

Faire recours à la musicothérapie

Si la phytothérapie à la possibilité d’agir sur les douleurs en agissant directement sur le mal physique, la musicothérapie agit sur le mental. En vérité, il est possible de se soigner par la musique et cela a été approuvé par de nombreuses recherches sérieuses. Se détendre avec ses morceaux préférés pendant quelques minutes peut vous aider à rétablir vos émotions.

Mieux, la musique détend vos nerfs et vous aide à vous relaxer. Ce qui vous permet de réduire considérablement vos tensions musculaires et articulaires. Conséquence : les douleurs s’estompent et vous retrouvez un mieux-être émotionnel et physique.

Consulter l’hypnothérapeute

Technique thérapeutique de plus en plus courante, l’hypnothérapie fait aujourd’hui des prouesses. Même si elle n’est pas reconnue comme une méthode médicale classique, elle aide à soulager de nombreuses affections. Elle consiste à mettre le patient dans un état de conscience modifié pour corriger ses différents défauts.

En consultant l’hypnothérapeute, vous êtes sûr de corriger à long terme vos douleurs chroniques. Il est possible de joindre à cette thérapie l’utilisation du CBD pour des résultats plus reluisants. En définitive, le recours au CBD est une option pratique pour soulager les douleurs chroniques. Toutefois, la méditation, l’ostéopathie, les plantes et la musique peuvent vous aider à solutionner vos douleurs.