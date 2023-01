Cette année, les coupes courtes seront très à la mode. Si vous avez laissé pousser vos cheveux tout l’été, c’est le moment de dire adieu à vos longueurs.

Vous pourrez vous consoler avec ces nouvelles coiffures super tendances !

Les coupes courtes que toutes les femmes vont porter cette année

La coupe mulet sera un incontournable de l’année à venir

Si le Chopped Bob de Jenna Ortega sera très à la mode cet hiver, c’est bel et bien la coupe mulet que vous verrez sur toutes les têtes. Considérée comme ringarde pendant des année, cette coiffure sera partout partout dans les mois à venir. La coupe mulet se caractérise alors par une longueur plutôt courte au niveau de l’avant de la tête et plus longue au niveau de la nuque.

Pour structurer votre visage, vous pourrez également opter pour une frange effilée. Ce qui est pratique, c’est que vous pourrez adopter cette coupe courte peu importe votre type de cheveux. La coupe mulet ira aussi bien aux cheveux lisses qu’aux chevelures frisées ou ondulées. Une raison de plus de vous lancer !

Le carré plongeant fera partie des coupes courtes les plus tendances

La coupe mulet ne sera pas la seule coiffure tendance que vous pourrez adopter cette année. En effet, parmi les coupes courtes les plus tendances, vous trouverez également le carré plongeant. Les coiffures asymétriques seront très à la mode cet hiver. Le carré plongeant va alors se définir comme une coupe au carré légèrement revisitée. Vos cheveux seront plus longs au niveau de votre menton qu’au niveau de votre nuque.

Cette coiffure, tout comme la manucure chromée d’Iris Mittenaere, devrait apporter une petite touche d’extravagance à votre look. Vous devez tout de même savoir qu’il s’agit d’une coupe qui va nécessiter un entretien régulier. Vous devrez vous rendre chez votre coiffeur tous les deux mois environ.

La pixie cut sera, une nouvelle fois, très à la mode cette année

Enfin, il existe une dernière coupe courte pour laquelle vous pourrez craquer cette année. Cette dernière fait partie des indémodables qui restent tendances au fil des saisons. Ainsi, vous pourrez dire adieu à vos longueurs pour arborer une pixie cut.

De quoi vous lancer dans un changement radical ! Mais, cela peut être une bonne idée si vous avez les cheveux abimés ou les pointes fourchues. En coupant aussi court, vous allez repartir sur des bases plus saines.