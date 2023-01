Si vous avez envie de commencer l’année en beauté, alors vous pourrez adopter la même manucure qu’Iris Mittenaere.

En effet, la jeune femme a décidé de porter le vernis à ongles le plus tendance de l’hiver à venir. Il ne vous reste plus qu’à la copier !

Iris Mittenaere adopte la manucure la plus tendance de l’année

Une manucure chromée que vous verrez partout cette année

Depuis son élection à miss France, Iris Mittenaere, tout comme Lily Collins, partage son quotidien avec ses milliers d’abonnés sur son compte Instagram. Ses fans n’ont donc pas été étonné de voir la jeune femme afficher fièrement sa toute nouvelle manucure. Mais, il ne s’agit pas de n’importe quelle manucure.

En tant que professionnelle du style, Iris a choisi le vernis à ongles le plus tendance de l’année à venir. Ainsi, cette dernière a opté pour une manucure chromée et métallisée. C’est un look que vous devrez absolument porter cet hiver si vous voulez être à la mode vous aussi.

Reproduire le look d’Iris Mittenaere dans votre salle de bains

Si, vous aussi, vous avez envie d’arborer des ongles tendances, il vous suffira de copier la manucure d’Iris Mittenaere. Pour ce faire, ce n’est pas très compliqué. Vous n’aurez même pas besoin d’aller en salon. Vous pourrez obtenir le même résultat depuis votre salle de bains. Vous devrez alors partir sur une base noire ou grise. Ce sont ces deux coloris qui sont les plus adaptés à la pose d’une manucure chromée.

Ensuite, à l’aide d’un pinceau, vous devrez appliquer une poudre métallisé qui va apporter un effet miroir à vos ongles. Pour que cette poudre ne bouge pas, vous pourrez terminer par une couche de vernis transparent. Vous n’avez pas besoin d’être une professionnelle du nail art pour reproduire ce look.

Comment porter cette manucure dans la vie de tous les jours ?

Vous devez peut être vous demander comment vous allez pouvoir porter ce look dans la vie de tous les jours. Il se trouve que les ongles chromés restent plutôt élégants. Il s’agit d’un style assez original mais que vous pourrez porter pour vous rendre au bureau sans aucun problème.

Ainsi, cette manucure mettra en valeur des tenues sombres comme une robe noire portefeuille ou bien un jean foncé. Vous pourrez même reproduire ce style pour aller en soirée ou à des évènements importants. Cette manucure ne quittera plus vos ongles désormais !