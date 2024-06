L’été, c’est la saison des sandales, des tongs et des tenues légères qui laissent entrevoir nos mains et nos pieds. C’est donc le moment idéal pour chouchouter vos ongles et leur offrir une manucure estivale éclatante et résistante. Pour cela, il est essentiel de choisir les bons produits pour prendre soin de vos ongles et les sublimer.

Voici une sélection des produits indispensables à avoir dans votre trousse beauté cet été.

Base protectrice hydratante

Avant d’appliquer votre vernis à ongles, commencez par une base protectrice hydratante. C’est en effet un des produits indispensables pour avoir des ongles parfaits. Cette étape est essentielle pour préparer vos ongles à recevoir la couleur et protéger leur santé. En effet, cette base va former une barrière entre vos ongles et les pigments du vernis, évitant ainsi les décolorations.

Les produits indispensables : vernis à ongles longue tenue

Optez pour des vernis à ongles formulés pour une longue tenue. Ces vernis sont conçus pour résister à l’eau et aux chocs, ce qui les rend parfaits pour l’été. En outre, ils sont idéales si vous prévoyez de passer du temps à la plage ou à la piscine. De plus, ils sont souvent enrichis en vitamines et en huiles nourrissantes, contribuant à la santé de vos ongles.

Vernis à ongles à séchage rapide

Avec les activités estivales qui s’enchaînent, il est important d’avoir un vernis à ongles qui sèche rapidement. Ces produits indispensables évitera les accidents et vous permettront de continuer vos activités sans attendre que vos ongles sèchent. De plus, les vernis à séchage rapide sont souvent plus résistants, les rendant idéaux pour les journées bien remplies.

Huile cuticule nourrissante

L’été peut rendre vos cuticules sèches et abîmées, donc une huile nourrissante figure parmi les produits indispensables pour les ongles. Par conséquent, utilisez une huile cuticule nourrissante pour les hydrater et les maintenir en bonne santé. Appliquez l’huile généreusement sur vos cuticules et massez doucement pour favoriser l’absorption. Pour de meilleurs résultats, utilisez l’huile cuticule quotidiennement, surtout après une exposition au soleil ou à l’eau de mer.

Polissoir à ongles 4-en-1

C’est un outil polyvalent qui vous permettra de lisser, de polir, de façonner et de faire briller vos ongles. Effectivement, le polissoir à ongles 4-en-1 permet d’avoir un résultat professionnel sans quitter votre maison. Son utilisation régulière stimule également la circulation sanguine autour de vos ongles, favorisant ainsi leur santé et leur croissance.

Top coat protecteur UV : un des produits indispensables pour les ongles

Un top coat protecteur avec un filtre UV est indispensable pour protéger vos ongles des effets néfastes du soleil. En plus de prolonger la durée du manucure, il préviendra le jaunissement de vos ongles causé par l’exposition au soleil. Optez pour un top coat enrichi en vitamine E pour renforcer et nourrir vos ongles.

Lime à ongles en verre

Optez pour une lime à ongles en verre de qualité pour façonner vos ongles sans les abîmer. En réalité, les limes en verre sont durables et permettent un limage précis et uniforme. De plus, ces produits indispensables sont faciles à nettoyer et peuvent être stérilisés, ce qui les rend hygiéniques à utiliser.

Crème pour les mains SPF

Hydratez vos mains et vos ongles avec une crème spéciale enrichie en SPF. Cela permet de protéger votre peau des rayons UV nocifs tout en maintenant vos mains douces et nourries. Choisissez une crème qui contient également des ingrédients hydratants comme l’huile d’amande douce pour une hydratation optimale.

En prenant soin de vos ongles cet été, vous pourrez afficher une manucure parfaite à toutes vos aventures estivales. C’est pourquoi cet article propose les produits indispensables pour prendre soin des ongles pendant cette période. N’hésitez pas à changer de couleurs et de styles pour un look frais et tendance pendant la saison estivale !