Avoir des ongles forts et en pleine santé est le rêve de nombreuses femmes. Cependant, faire pousser vos ongles peut parfois sembler lent et frustrant. Heureusement, il existe des astuces naturelles qui peuvent stimuler la pousse de manière saine et durable.

Découvrez dans cet article, trois techniques pour faire accroître vos ongles plus vite.

Une alimentation équilibrée pour des ongles en pleine santé

La première astuce pour faire pousser vos ongles consiste à adopter une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels. En effet, la force de vos ongles est étroitement liée à votre alimentation. De ce fait, assurez-vous de consommer suffisamment de protéines, de vitamines et de minéraux pour prévenir des problèmes tels que l’ongle bleu.

Le zinc

Le zinc sert principalement à renforcer les ongles et à booster leur poussée. Afin d’en tirer profit, privilégiez les légumineuses, les graines de citrouille ainsi que les fruits de mer.

La vitamine E

La vitamine E, elle, entraîne la circulation sanguine dans les follicules pileux, ce qui amène directement à l’accroissement des ongles. En fait, ce nutriment est retrouvé dans les amandes, les épinards et dans les avocats.

La Biotine

La biotine, nommée aussi vitamine B7, est une substance essentielle qui favorise la production de kératine. Et, cette dernière est nécessaire pour faire pousser vos ongles plus vite. Vous pouvez l’obtenir dans des aliments tels que les œufs, les noix, les graines et le poisson.

Hydratation et soin des cuticules

Une autre astuce cruciale pour faire pousser vos ongles est de maintenir une hydratation et un soin des cuticules adéquats. Effectivement, l’hydratation est primordiale pour la constitution générale de la peau et des ongles. De cette manière, vous éviterez de les rendre secs ou cassants en utilisant régulièrement une crème hydratante.

De plus, les cuticules réservent un rôle capital pour la maintenance des ongles. En fait, elles fournissent une barrière naturelle contre les infections et il est conseillé de ne pas les couper.

D’ailleurs, pour garder la douceur et l’hydratation, il est préférable d’utiliser une huile ou une crème spécialement dédiée aux cuticules.

Bref, une cuticule saine favorise un ongle plus fort et moins sujet à la casse.

Les bains d’ongles et les massages stimulants

Les bains d’ongles et les massages tonifiants sont des pratiques souvent négligées, pourtant extrêmement bénéfiques pour la croissance des ongles. Pour ce faire, il suffit de les tremper dans de l’eau tiède avec quelques gouttes d’huile essentielle de votre choix. À noter que la durée de celle-ci doit varier entre 10 à 15 minutes. Le but est de ramollir les cuticules, facilitant ainsi la repousse. Vous pouvez également ajouter du sel d’Epsom pour renforcer les ongles et améliorer la circulation sanguine.

L’objectif des massages stimulants contribue à augmenter le flux sanguin vers les extrémités des doigts, provoquant ainsi l’accroissement des ongles. D’abord, utilisez une huile nourrissante comme l’huile d’amande ou de coco, et massez-les doucement en effectuant des mouvements circulaires. En effet, ce petit geste accélère non seulement la pousse des ongles, mais garantit également la tonification des ongles existants.

Nos habitudes alimentaires, nos pratiques d’hygiène et nos choix de soins personnels influencent indéniablement l’accroissement de nos ongles. Effectivement, afin de faire pousser vos ongles plus rapidement, il est conseillé d’adopter ces petites routines dans votre quotidien. Ainsi, vos ongles deviendront plus longs, plus forts et en meilleure santé.