L’été est enfin arrivé, et il est temps de sortir vos tongs et vos maillots de bain pour profiter des vacances. De même, afin de compléter votre look estival, ne négligez pas vos ongles. En fait, une manucure est une façon amusante et créative de sublimer vos ongles et de les rendre encore plus beaux. Alors, voici quelques-uns des meilleurs styles de nail art à essayer cet été.

Le french cat-eye est un des meilleurs styles de nail art pour vos vacances

La French Cat-Eye est une variation moderne de la manucure française classique. En fait, c’est une ligne fine et élégante sur le bord de l’ongle, similaire à une virgule de chat, d’où son nom. De même, cette technique peut être utilisée avec des vernis à ongles magnétiques pour créer un effet chatoyant et hypnotique.

Pour un look encore plus saisissant, ajoutez des paillettes ou des strass pour un effet glamour. Aussi, l’avantage de cette manucure est qu’elle peut être réalisée dans une large variété de couleurs. Ce qui en fait une option polyvalente pour toutes les occasions.

Le nail art à motif coquillage

Pour un look estival et tropical, le nail art à motif coquillage est idéal. Ainsi, vous pouvez utiliser des autocollants, des pochoirs ou simplement peindre des coquillages en miniature sur vos ongles. De même, ajoutez quelques touches de sable et de verni bleu océan pour un effet encore plus réaliste.

Aussi, cette décoration d’ongle est un des meilleurs styles de nail art parfait pour les vacances à la plage. Car il évoque instantanément l’atmosphère relaxante de l’océan.

La nonicure : parmi les styles de nail art pour réhausser la beauté de vos ongles

La nonicure est une tendance qui consiste à laisser une partie de l’ongle naturel, souvent à la base. Puis, en appliquant un nail art coloré ou complexe sur le reste de l’ongle. Ainsi, cela crée un contraste intéressant et met en valeur la beauté naturelle de vos ongles. En fait, cette manucure est parfaite pour celles qui recherchent un look minimaliste mais élégant.

Aussi, c’est un des styles de nail art qui s’adapte à n’importe quel style. En plus, c’est une façon amusante et créative de montrer votre personnalité.

Le bow nail

Le bow nail, ou ongle nœud, est une façon ludique d’ajouter une adorable à votre manucure. Ainsi, vous pouvez acheter des petits nœuds en 3D à coller sur vos ongles. Ou bien, créez-les vous-même à l’aide de vernis à ongles et d’un cure-dent. En fait, c’est un style amusant et facile à réaliser.

De plus, vous pouvez expérimenter avec différentes tailles et couleurs de nœuds pour un look unique et personnalisé. Enfin, voici 3 petites astuces pour faire pousser vos ongles rapidement.

Le nail art à motif de vague fait partie des styles de nail art tendance pour les prochaines vacances

Pour un look marin et rafraîchissant, le nail art à motif de vague est parfait. Alors, utilisez des vernis à ongles bleus et blancs pour créer des vagues. Puis, ajoutez des détails comme des poissons, des étoiles de mer et des coquillages pour un effet encore plus réaliste. En fait, cette manucure est idéale pour les vacances à la plage ou simplement pour ajouter une touche d’été à votre look quotidien.

L’été est le moment idéal pour expérimenter avec votre manucure et ajouter une touche de couleur et de fantaisie à vos ongles. Alors, les décorations d’ongles cités précédemment sont les styles de nail art qui sublimeront vos doigts pendant les vacances. Du coup, n’hésitez plus et choisissez parmi ces arts de l’onglerie afin de faire sensation cet été.