La manucure maison est une excellente manière de chouchouter vos mains tout en obtenant des ongles désirables. Et cela, bien évidemment, sans avoir besoin de fréquenter régulièrement un salon de beauté.

Suivez ces quelques étapes simples pour réaliser une manucure qui vous laissera avec des mains douces et des ongles impeccables.

Préparation et nettoyage, pour une manucure maison en quelques étapes

Avant de commencer votre manucure maison, assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires pour celui-ci. Pour débuter, préparez un bol d’eau tiède savonneuse pour ramollir les cuticules et éliminer les impuretés. Ensuite, ajoutez-y quelques gouttes d’huile essentielle, comme la lavande, pour une expérience relaxante.

Une fois terminée, trempez vos paumes entières dans le mélange pendant environ cinq minutes. De cette manière, on aidera à adoucir la peau et à faciliter le repoussage des cuticules. Ensuite, utilisez un bâton de cuticules en bois pour repousser délicatement les cuticules vers l’arrière. Toutefois, il faut veiller également à ne pas causer de blessure à l’ongle.

Enfin, coupez et limez vos ongles selon la forme souhaitée. De préférence, optez pour une lime à ongles en verre pour éviter les fissures et obtenir un résultat lisse.

Exfoliation pour des mains douces

Une fois vos ongles prêts, passez à l’étape de l’exfoliation pour éliminer les cellules mortes de la peau. Ainsi, l’ensemble du parti paumes et doigts seront tous agréables au toucher. A noter de ne pas oublier également d’utiliser un gommage doux. Vous pouvez en acheter en magasin ou en fabriquer vous-même en mélangeant du sucre avec de l’huile d’olive.

Durant l’application, massez doucement le gommage sur vos mains, en insistant sur les zones rugueuses, articulations et côtés des doigts. Puis, rincez abondamment à l’eau tiède. Cette étape stimule la circulation sanguine et laisse vos poignées incroyablement douces. Offrez à vos mains le soin qu’elles méritent en les exfoliant délicatement, stimulant la circulation et révélant une douceur irrésistible.

Hydratation en profondeur

L’hydratation est essentielle pour des poignées douces et des cuticules saines. Pour cela, choisissez une crème hydratante riche en ingrédients nourrissants tels que la vitamine E et le beurre de karité. Appliquez généreusement la pommade sur vos poignées et frottez-la bien, en faisant particulièrement attention aux cuticules et aux zones sèches.

Pour finir, enveloppez vos mains dans des gants en coton pendant quelques minutes pour la faire pénétrer en profondeur. Sachez que cette étape garantit une hydratation optimale et laisse vos paumes et doigts d’une douceur irrésistible.

Finition parfaite d’une manucure maison en quelques étapes

La dernière phase de votre manucure maison consiste à apporter la touche finale à vos ongles. Pour ce faire, effectuez une base protectrice pour renforcer vos ongles, suivie du vernis à ongles de votre choix. Après cela, laissez suffisamment de temps pour que le vernis sèche complètement entre chaque couche.

Pour une manucure maison en quelques étapes, ajoutez une couche de top coat pour une brillance durable et une protection supplémentaire. En même temps, procurez un séchage rapide pour éviter les accrocs ou les éraflures.

Pour résumer, maîtriser la manucure maison en suivant ces étapes simples n’éxige qu’une certaine délicatesse. Avec cette méthode, vous n’avez pas l’obligation de quitter le confort de votre foyer. Une fois appliquée, prenez le temps d’apprécier le résultat de votre travail. Effectivement, des mains bien entretenues ajoutent une touche d’élégance à votre apparence globale.