Pour être tendance, il est important de porter une tenue qui soit moderne et dans l’air du temps. Pour ce faire, vous pouvez compter sur les conseils de Cristina Cordula.

En effet, la styliste a une astuce infaillible pour vous permettre de moderniser votre tenue très facilement. Il ne vous reste plus qu’à suivre son exemple.

Cristina Cordula vous dévoile son secret pour moderniser une tenue facilement

Il faut miser sur les couleurs du moment pour apporter du style à sa tenue

Il est important que votre style vestimentaire soit moderne. Pour ce faire, Cristina Cordula n’hésite pas à miser sur la couleur. En effet, porter des vêtements colorés va apporter une certaine fraicheur à votre style.

Si vous n’avez pas peur de vous faire remarquer, vous pourrez choisir un look color block et porter des tenues très colorées. Mais, il est également possible d’adopter la couleur par petites touches pour commencer. C’est la meilleure alternative pour toutes celles qui ont plutôt l’habitude de porter principalement du noir et du gris.

Cristina Cordula vous partage les couleurs les plus tendances du printemps

Si oser la couleur va apporter beaucoup de modernité à votre look, reste encore à choisir les bonnes teintes. En effet, si certains coloris seront très tendances la saison prochaine, d’autres vont représenter un véritable fashion faux pas. Une nouvelle fois, vous pourrez compter sur Cristina Cordula pour vous aider.

Ainsi, le violet et le rouge seront les deux couleurs que vous verrez partout au printemps prochain. Que ce soit sur un blazer, un pantalon ou même un sac vous ne pourrez pas vous en passer. La styliste vous conseille également de porter du fuchsia, du vert ou bien du blanc.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

Accessoiriser vos tenues colorées sans faire de fashion faux pas

Quand on ne porte pas souvent de couleurs, il peut être difficile de les accessoiriser. Pour ce qui est du violet, sachez que le lilas sera à privilégier si vous êtes brune ou que vous avez la peau claire. Le violet foncé sera à réserver aux blondes ou aux femmes avec la peau plus foncée.

En ce qui concerne le rose vif, il ira à toutes les femmes. Les brunes devront seulement faire attention à ne pas le porter trop près du visage car il ne va pas mettre leur teint en valeur. Vous pourrez alors le porter au niveau de votre sac ou bien de vos chaussures.