Alors que le printemps sera bientôt là, ce sera l’occasion d’essayer une nouvelle coupe de cheveux. Il se trouve que le Cub Cut sera le carré que vous verrez partout la saison prochaine.

Pour adopter cette coiffure, vous allez devoir couper vos longueurs ce qui ne sera peut être pas facile.

Le Cub Cut est le carré le plus tendance du printemps prochain

Le carré fait partie des coupes de cheveux qui sont indémodables

Il n’est pas toujours facile de trouver une coupe de cheveux tendance et qui mette notre visage en valeur. C’est pourtant le cas de la coupe de cheveux au carré. En effet, ce dernier fait partie des coiffures qui sont indémodables. Au fil des années, le carré est toujours aussi prisé par les fans de beauté.

Au printemps, vous pourrez donc à nouveau compter sur cette coiffure pour apporter un petit peu de nouveauté à votre look. Mais, la saison prochaine le carré va se transformer pour être plus original. Vous devrez donc dire adieu au carré droit que vous connaissez.

En quoi consiste la coupe du Cub Cut exactement ?

Ainsi, vous l’avez compris mais le carré sera un petit peu différent au printemps prochain. C’est désormais vers le Cub Cut que les femmes vont se tourner. Il s’agit alors d’une coupe de cheveux asymétrique que vous verrez sur toutes les têtes. Votre carré va présenter différentes longueurs.

Ce dernier sera plus long au niveau de la nuque et plus court vers le menton. Ainsi, il va vous arriver au niveau des épaules avant de se raccourcir petit à petit. Il s’agit d’une coupe assez originale qui rappelle le Box Bob de Jenna Ortega.

Comment coiffer votre carré tendance au quotidien ?

Il ne vous reste plus qu’à coiffer votre Cub Cut une fois que vous serez de retour à la maison. Il s’agit alors d’une coiffure plutôt naturelle. Ainsi, vous devrez éviter de vous servir de votre lisseur ou de votre boucleur pour la structurer. Au contraire, il est important que votre carré conserve un effet assez flou et décoiffé. Vous pourrez alors laisser sécher vos cheveux à l’air libre ou bien utiliser le diffuseur de votre sèche cheveux.

Le matin, il vous suffira seulement de démêler votre chevelure. En adoptant cette coiffure, vous allez gagner beaucoup de temps en vous préparant tous les matins. De quoi vous convaincre d’abandonner vos longueurs pour de bon cette fois !