Petit à petit, l’été va s’estomper pour laisser la place à l’automne avec ses belles couleurs claires et ambrées. Pour celles qui prennent soin de leurs cheveux, c’est le bon moment pour prendre un peu de ces colories et éclaircir ses cheveux, atout maître dans la séduction, de son apparence physique et pour éventuellement changer de look à la rentrée.

Mais comment faire lorsque l’on ne souhaite pas forcément passer par un salon de coiffure ?

Des solutions existent et c’est pourquoi on a rassemblé quelques astuces en utilisant, à la maison, que des produits naturels, non agressifs lorsque l’on sait les utiliser, à la portée de toutes !

Le jus de citron

C’est très facile de presser quelques citrons pour obtenir un jus. Et avec celui-ci, on peut faire des merveilles ! Ceci étant, on sait que le jus de citron est très acide et il faut donc l’utiliser avec prudence, même si l’on sait qu’il peut naturellement éclaircir les cheveux.

Il faut donc prendre soin de le mélanger avec de l’après-shampoing. On peut aussi le mélanger avec de l’huile de noix ou de coco dont les bienfaits hydratants et réparateurs sont connus.

Pour réaliser cette préparation, le mieux est de presser un jus de citron que l’on met dans un pulvérisateur, puis on y ajoute, soit un après-shampoing, soit l’huile de noix ou de coco.

Après avoir bien remué l’ensemble pour que tout soit bien mélangé, on vaporise le produit obtenu sur l’ensemble de la chevelure ou sur les zones que l’on souhaite éclaircir. Une fois cette opération finie, il faut attendre entre 30 et 45 minutes à l’air libre, le mieux étant au soleil grâce à l’effet catalyseur de ses rayons. On rince après cette exposition et le tour est joué.

La vitamine C

Et oui, cette vitamine fort prisée peut être aussi un atout pour prendre soin de ses cheveux. Il suffit d’écraser des comprimés de vitamine C avec de l’eau dans un pulvérisateur. On en asperge les cheveux et le cuir chevelu. Ce produit va éclaircir les cheveux tout en éliminant les dépôts calciques.

Le soleil

Naturellement, les rayons UV du soleil éclaircissent les cheveux. On peut accentuer cette propriété en mouillant ses cheveux avec de l’eau légèrement salée. On aura compris que cela est plus facile à la plage mais on peut faire la même chose sur sa terrasse ou dans un jardin lorsque le soleil est au rendez-vous. Il faudra gérer les temps d’exposition en fonction du degré d’éclaircissement désiré.

La cannelle et le miel

On pourrait penser que cette association de ces deux produits est curieuse mais les chimistes expliquent que le peroxyde d’hydrogène contenu dans le miel va être activé suscitant un changement de coloration des cheveux.

Pour réaliser ce soin capillaire, il faut concocter un masque en mélangeant deux cuillères à soupe de miel et une cuillère à soupe de cannelle avec une cuillère à soupe d’huile d’olive. On peut y ajouter un peu d’après-shampoing si le mélange est trop compacte.

On va le laisser reposer 30 minutes puis on l’applique sur l’ensemble de la chevelure, si possible en la couvrant d’un bonnet de douche, de la même façon que l’on utilise un masque capillaire acheté dans le commerce.