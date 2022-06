Vos cheveux sont blancs et vous avez décidé de les assumer ? Sachez que rien ne vous empêche de les sublimer et de les rendre plus éclatants.

Mais comment s’y prendre ? Voici nos meilleures astuces pour entretenir ses cheveux blancs.

Nos meilleures astuces pour entretenir ses cheveux blancs

Les cheveux blancs ont tendance à jaunir lorsqu’ils manquent d’entretien. Voilà pourquoi, il est conseillé d’en prendre soin. Pour vous aider, voici quelques astuces qui consistent à entretenir ses cheveux blancs.

Astuce 1 : optez pour une bonne routine capillaire

Lorsque vos cheveux deviennent blancs, ils deviennent également plus secs et plus cassants car la production de sébum provenant des glandes sébacées diminue. De plus, ils sont moins brillants. Alors, pour qu’ils restent plus éclatants, adoptez une bonne routine capillaire. Pour ce faire, choisissez des produits qui boostent leur éclat. Aussi espacez vos shampooings pour favoriser la sécrétion de sébum.

Astuce 2 : utilisez un shampooing déjaunissant

Les cheveux blancs jaunissent facilement. Pour garder leur beauté, utilisez un shampoing déjaunissant. Ces shampooings sont disponibles auprès de votre magasin de produits cosmétiques habituels.

A noter qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser ce produit à chaque passage sous la douche. Vous pouvez alterner son utilisation.

Astuce 3 : Hydratez vos cheveux blancs correctement

Une chevelure mal hydraté devient très vite secs, cassants, ternes et jaunes. Ainsi, pour entretenir ses cheveux blancs au quotidien, ne négligez pas l’hydratation. Pour ce faire, vous pouvez appliquer un soin nourrissant à base d’huile végétale une fois par semaine.

Astuce 4 : optez pour les méthodes de grand-mère

Pour un entretien optimal, vous pouvez opter pour les méthodes de grand-mère. Vous pouvez par exemple utiliser à chaque rinçage du vinaigre de cidre pour booster leur brillance.

Astuce 5 : Oubliez les sources de chaleur

Sachez que les cheveux blancs sont davantage fragiles au contact de la chaleur. Ainsi, évitez d’utiliser des appareils chauffants tels que les lisseurs, les sèche- cheveux, les brosses chauffantes, etc.

Astuce 6 : Optez pour la bonne coupe

Si vos cheveux sont blancs, les coupes courtes et les coupes carrés sont parfaites pour les sublimer. Cependant, choisissez une coupe tendance et faites votre choix en considérant les traits de votre visage.

Entretenir ses cheveux blancs : pourquoi ne pas les teindre ?

Vous pouvez teindre vos cheveux blancs. Mais pour un résultat parfait, il faut choisir la bonne coloration. Après la coloration, n’oubliez pas de choisir le meilleur soin pour cheveux colorés. Sinon, pour une teinture réussie, la meilleure option serait de se tourner vers un professionnel.