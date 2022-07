Depuis quelque temps déjà, nous entendons qu’il est indispensable de laver sa viande avant de la cuire. Vous devez alors vous demander ce qu’il en est vrai.

Faut-il ou non laver sa viande avant de la cuisiner ?

Comme vous le savez certainement, il est indispensable de laver ses fruits et ses légumes avant de les consommer, même votre salade en sachet. Pour les fraises, il est même recommandé de les faire tremper dans de l’eau salée. Mais, alors qu’en est-il de la viande ?

Il se trouve que de plus en plus de personnes se mettent à laver leur viande avant la cuisson. Pourtant si cette habitude se veut être hygiénique, ce n’est pas tout à fait le cas. En effet, plusieurs experts de l’alimentation et de l’hygiène s’accordent pour dire que cette action est inutile. Elle pourrait même être dangereuse.

En effet, l’eau du robinet risque d’entraîner le développement de bactéries et de micro organismes dans votre viande, ce qui est l’inverse de l’effet recherché. Si vous êtes tout de même inquiet par le fait de ne pas laver votre viande, vous pourrez plutôt l’imbiber de jus de citron, idéal contre la transpiration, ou encore de vinaigre blanc, le produit miracle de la maison. Mais, le mieux à faire est simplement de bien la cuire. Vous serez alors certain d’avoir éliminé toutes les bactéries.

Les bons gestes pour ne pas contaminer votre viande avant de la manger

Vous l’aurez compris, vous ne devez surtout pas laver votre viande avec de l’eau robinet. Il existe également quelques règles à respecter pour ne pas contaminer votre viande. Ainsi, avant de la manipuler, vous devrez laver vos mains.

Mais, vous devrez également avoir nettoyé votre planche à découper, votre couteau et même votre plan de travail ou votre barbecue.

Si vous avez utilisé votre couteau pour couper des tomates avant, vous devrez le laver une nouvelle fois avant l’utiliser pour votre viande. Une fois votre viande découpée en toute sécurité, il ne vous reste plus qu’à la cuire.

Pour être certain d’éliminer toutes les bactéries qui pourraient être encore présentes, le plus sûr est de consommer votre viande bien cuite. La viande crue, comme le tartare, est la plus susceptible de contenir des germes et de provoquer des intoxications alimentaires.