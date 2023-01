L’hiver peut être une période difficile pour vos lèvres en raison des conditions climatiques extrêmes auxquelles elles sont exposées. Avec le froid, le vent et parfois la sécheresse, elles peuvent devenir très sèches, gercées et même irritées.

Cela peut être particulièrement gênant, surtout si vous avez l’habitude de mettre des couleurs vives ou si vous avez besoin de parler en public. Découvrez dans ce billet nos astuces pour garder de belles lèvres en hiver.

Faites de l’hydratation une priorité

L’hydratation est une astuce prodigieuse pour qu’elles soient douces et en bon état pendant l’hiver. Pour éviter qu’elles deviennent sèches, gercées et abîmées pendant cette saison, il est important de s’assurer qu’elles soient suffisamment hydratées.

Ainsi, il est conseillé d’appliquer un soin hydratant, comme un baume ou une huile. Buvez également suffisamment d’eau pour éviter la déshydratation. Les baumes à lèvres sont élaborés avec des ingrédients nourrissants et hydratants à même de les protéger et de les réparer. Choisissez celui qui convient à vos besoins et à votre type de peau et appliquez-le matin et soir.

En revanche, les huiles à lèvres sont particulièrement efficaces pour nourrir et hydrater chaque lèvre en profondeur. Elles peuvent être utilisées seules ou mélangées avec un gloss ou un rouge à lèvres vinyle pour une hydratation encore plus intense.

Enfin, boire suffisamment d’eau et utiliser régulièrement de l’eau thermale pour vos soins sont aussi de bonnes pratiques pour qu’elles soient belles même en hiver.

Protégez et réparez les grâce à un rouge à lèvres de qualité

Le choix d’un bon rouge à lèvres est très efficace pour garder de belles lèvres en hiver. En effet, un rouge à lèvres de qualité doit contenir des ingrédients hydratants et nourrissants. Ces agents aident en réalité à les protéger de la fraîcheur et les rendre souples et intensément brillantes.

Même s’il n’est pas destiné au visage, assurez-vous de sélectionner un rouge à lèvres convenant idéalement à votre type de peau. Il est possible qu’elles soient plus fragiles et réactives que d’autres. Dans ce cas, vous devez opter particulièrement pour une substance réparatrice et apaisante. Celle-ci ne provoquera pas des irritations ou des imperfections par la suite.

Exfoliez vos lèvres régulièrement

L’exfoliation est un soin des lèvres incontournable pour garder de belles lèvres en hiver ainsi qu’une bonne mine. Elle permet de retirer les peaux mortes de la surface et de favoriser la production de nouvelles cellules. Ce qui peut d’ailleurs prévenir l’assèchement, ainsi que l’apparition de rides sur celles-ci.

En outre, il existe plusieurs façons d’exfolier les lèvres. Mentionnons notamment l’utilisation de masques exfoliants, d’un gommage spécifique ou d’un brossage doux avec une brosse à dents. Choisissez de préférence un exfoliant adapté à votre type de peau et utilisez-le de manière convenable.

Par ailleurs, l’exfoliation ne doit pas être effectuée trop souvent. Habituellement, elle s’applique une à deux fois par semaine. Après l’exfoliation, ne manquez surtout pas de passer des crèmes hydratantes. Vous les protégerez ainsi des agressions extérieures.