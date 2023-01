Si vous avez déjà l’habitude de prendre soin de votre peau au quotidien, vous ne devez pas oublier de vous occuper de vos cheveux. Pour ce faire, vous pourrez compter sur le Hair cycling.

Cette nouvelle routine capillaire, qui a fait ses preuves, cartonne depuis quelques semaines !

Le Hair cycling, la nouvelle routine capillaire qui cartonne en ce moment

En quoi consiste la méthode du Hair cycling plus précisément ?

Depuis quelques semaines déjà, une nouvelle méthode pour prendre soin de ses cheveux cartonne sur les réseaux sociaux. Il s’agit alors du Hair cycling. Une routine qui surfe sur le succès du Skin cycling, astuce révolutionnaire pour retrouver une belle peau. Ainsi, le Hair Cycling va se diviser en plusieurs étapes.

A chaque shampoing, vous allez suivre une nouvelle étape de cette routine. Cela signifie qu’à chaque fois que vous allez laver vos cheveux, vous n’allez pas utiliser les mêmes soins ni les mêmes produits. Il s’agit d’une routine qui va s’adapter le plus possible à la singularité de vos cheveux.

Reproduire les différentes étapes depuis votre salle de bain

Vous l’avez compris, le Hair cycling se divise en plusieurs étapes, trois exactement. Cette routine n’est pas très difficile à comprendre, vous allez voir. Ainsi, le premier shampoing va correspondre à une détox de votre chevelure. Vous devrez alors exfolier votre cuir chevelu avant de laver vos cheveux. Pour votre deuxième shampoing, vous allez réparer vos pointes et vos longueurs. Ce sera le moment de poser un masque hydratant ou une huile capillaire.

Pour terminer, le troisième shampoing va vous permettre de traiter une problématique spécifique à votre chevelure. Cela peut être le manque de volume, les frisottis ou encore la sécheresse. Une fois ces trois étapes terminées, vous pourrez recommencer le cycle autant de fois que vous en aurez envie.

Les effets de cette routine capillaire sur votre chevelure

Le Hair cycling n’est pas très difficile à reproduire. Il s’agit d’une routine capillaire qui a déjà fait ses preuves. Vous pourrez donc vous attendre à des effets plutôt impressionnants au niveau de votre chevelure. Ainsi, vos cheveux vont être beaucoup plus souples et doux au toucher. Ces derniers vont également retrouver toute leur brillance.

Vos cheveux ternes et cassants ne seront bientôt plus qu’un lointain souvenir. Ces derniers seront renforcés et en bien meilleure santé. Peu importe la nature de votre chevelure, vous pourrez adopter cette routine capillaire révolutionnaire.