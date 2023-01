Si vous attendez déjà la sortie de la suite de la série, La chronique des Bridgerton saison 3, vous risquez d’être déçu. En effet, le tournage des prochains épisodes prend plus de temps que prévu.

Si bien que la date de diffusion de cette troisième saison risque d’être retardée.

La série, La chronique des Bridgerton est un gros succès de la plateforme de streaming Netflix. Si bien que beaucoup d’abonnés attendent depuis des mois la sortie de la troisième saison du programme. On dirait que ces derniers vont devoir patienter encore un peu. Heureusement, le préquel de la série à propos de la reine Charlotte est bien plus avancé.

En effet, le tournage des prochains épisodes n’est toujours pas terminé. Il semblerait que ce dernier soit en retard. Ainsi, de nouvelles informations ont été dévoilées à ce sujet. La productrice de la série, Shonda Rimes, ne serait pas satisfaite du résultat. Cette dernière trouve cette nouvelle saison beaucoup trop sombre.

Elle aurait donc demandé à ce que de nombreuses scènes soient tournées à nouveau. De quoi expliquer le temps de tournage anormalement long de cette troisième saison. Cette dernière va mettre en scène le rapprochement entre Penelope et Colin. Un couple atypique mais qui devrait beaucoup plaire aux fans de la série.

Bridgerton season 3 has been delayed over ‘dark’ storyline changes https://t.co/lX6IKjd9g5

— Marie Claire (@marieclaireuk) January 4, 2023