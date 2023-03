Le temps ne semble pas avoir d’impact sur Cristina Cordula qui paraît toujours aussi jeune. Il faut dire que la styliste a un secret maquillage pour paraître quelques années de moins.

Vous avez de la chance puisqu’elle a décidé de le partager avec vous sur son compte Instagram !

Cette astuce maquillage de Cristina Cordula pour paraître plus jeune

La styliste affiche toujours une peau lisse et lumineuse

Vous ne le savez peut être pas encore mais Cristina Cordula aura bientôt soixante ans. Pourtant, cette dernière semble beaucoup plus jeune. Ainsi, elle affiche toujours une peau parfaitement lisse et éclatante. Il faut dire que la styliste suit une routine beauté complète pour prendre soin de sa peau.

Matin et soir, elle hydrate et nettoie son visage. Mais, ce n’est pas tout. En effet, Cristina est aussi très douée dans le domaine du maquillage. Elle sait parfaitement quels produits appliquer pour paraître quelques années de moins et quels sont ceux à privilégier pour mettre son teint en valeur. De quoi vous inspirer.

Le secret de Cristina Cordula pour rajeunir avec le maquillage

Vous avez de la chance puisque Cristina Cordula a décidé de vous dévoiler son secret pour rajeunir avec le maquillage. C’est très simple, d’après la styliste, plus on vieillit, moins on doit se maquiller. En effet, un maquillage chargé va marquer vos traits et donner l’impression que vous êtes beaucoup plus âgée.

Au contraire, un maquillage léger va apporter beaucoup de fraîcheur à votre visage. Vous semblerez radieuse et bien plus jeune. Cela vous permettra également de passer moins de temps dans votre salle de bain tous les matins. Il ne vous reste plus qu’à suivre les conseils de la styliste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

Les make up à éviter qui vont vous vieillir instantanément

Lorsqu’on commence à prendre de l’âge, il faut donc éviter les maquillages trop chargés. Mais, ce n’est pas tout. Ainsi, certains produits vont marquer vos rides et assécher votre peau. Ce sera notamment le cas des fonds de teint épais, matifiants ou en format compact.

Il vous faudra avoir la main légère sur la poudre car elle risque de venir se poser sur vos rides. De même, les couleurs foncées seront à éviter le plus possible. Vous devrez miser sur un maquillage nude, avec des teintes rosées et irisées. Moins vous en ferez, plus votre visage semblera lumineux et frais. Vous pouvez faire confiance à Cristina Cordula.