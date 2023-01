Obtenir un teint parfait n’est pas simple, même en utilisant les produits adaptés. Cette nouvelle technique de maquillage va peut être pouvoir vous aider.

Ainsi, le Backward make up fait sensation sur Tik Tok en ce moment. Cette méthode révolutionnaire consiste à appliquer son maquillage à l’envers !

Le Backward make up va révolutionner votre façon de vous maquiller

Les produits indispensables pour un maquillage du teint parfait

Si le matin vous n’avez pas beaucoup de temps devant vous pour vous préparer, le plus important est de vous focaliser sur votre teint. Maquiller sa peau est essentiel, en particulier si vous avez des boutons, des rougeurs ou encore la peau grasse. Certains produits vont être indispensables pour obtenir une peau sans défaut.

Vous aurez alors besoin d’un correcteur ou d’un anti-cernes, d’un fond de teint ou d’une BB crème mais aussi d’un blush, d’un bronzer et d’une poudre libre sans oublier l’highlighter. Si vous le souhaitez vous pourrez également ajouter une base et un spray fixateur de maquillage à la liste.

En quoi consiste la technique du Backward make up ?

Il ne vous reste plus qu’à appliquer ces différents produits. Comme toutes les autres femmes, vous devez commencer par le correcteur et le fond de teint avant d’appliquer votre blush et votre bronzer. Avec le Backward make up, vous allez oublier cette routine.

En effet, cette nouvelle méthode de maquillage qui fait sensation sur Tik Tok va consister à appliquer vos produits à l’envers. Cette dernière va inversée l’ordre d’application des différents produits. Vous ne devrez plus commencer par votre fond de teint mais plutôt terminer par ce produit.

Reproduire cette méthode révolutionnaire dans votre salle de bain

Si vous avez envie de tester le Backward make up à la maison, ce n’est pas très compliqué. Ainsi, vous devrez commencer par appliquer votre bronzer et votre blush sur votre peau nue. Ensuite, vous allez passer à l’étape du correcteur. Vous pourrez le déposer de manière localisée sur vos imperfections. Pour terminer, la dernière étape va consister à appliquer votre fond de teint.

Si cet ordre peut vous laisser dubitative, attendez de voir le résultat. En effet, le Backward make up est une technique qui va apporter beaucoup de lumière à votre teint. L’effet obtenu sera plus naturel qu’en suivant l’ordre habituel d’application des produits. Il ne vous reste plus qu’à essayer vous aussi pour être convaincue !