La collection « Le Royaume de Séraphin » de Mélodie Ducoeur, publiée aux éditions Plumes de Coeur, est une série de quatre livres qui aborde des thèmes forts et souvent négligés dans la littérature contemporaine.

Cette saga commence par une tragédie, racontant l’histoire de Dimitri, un enfant atteint d’un trouble de l’attention, qui se sent exclu de la société. Malgré l’amour et le soutien de sa mère, Dimitri, submergé par ses défis, se donne la mort à l’âge de dix ans.

Le Royaume de Séraphin, comparable au paradis

La série se déroule dans le Royaume de Séraphin, une dimension parallèle où les défunts, petits et grands, se retrouvent. Cet univers fantastique, décrit comme un paradis avec des occupants dotés d’ailes colorées, offre un refuge à ses habitants.

Chaque personnage y reçoit une mission unique, comme Tifanie qui peut faire pousser des plantes sur Terre, ou Timéo qui possède le pouvoir de donner la vie. Dimitri, le protagoniste, tout en étant entouré d’amour dans ce nouveau monde, se sent coupable d’avoir abandonné sa mère.

Des thématiques durs abordées avec douceur

Les livres explorent des thématiques sensibles telles que le deuil, le handicap, l’acceptation de soi et des autres, et la lutte contre la maladie. Ils véhiculent un message d’espoir, encourageant les lecteurs à s’ouvrir à leurs émotions.

La série est conçue pour toucher un large public, incluant les très jeunes enfants, les adolescents, et les adultes, avec des mises en page captivantes pour chaque tranche d’âge.

Mélodie Ducoeur, une plume qui veut aider

Mélodie Ducoeur, à travers ces œuvres, aspire à sensibiliser le public à ces sujets délicats, dans l’espoir de transformer les mentalités. « Le Royaume de Séraphin » est plus qu’une collection de livres; c’est un ensemble d’histoires qui se complètent, offrant un soutien aux familles et individus endeuillés, et abordant la question de la vie et de la mort avec une profondeur émotionnelle et un esprit d’ouverture.

Site de la saga : www.royaume-seraphin.com