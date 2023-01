Réussir son maquillage des yeux n’est pas toujours simple. Heureusement, vous pouvez compter sur Cristina Cordula pour vous partager tous ses conseils.

Cette dernière vient de poster un tuto rapide et facile pour un make up très élégant en seulement cinq minutes !

Le tuto de Cristina Cordula pour réussir son maquillage des yeux

Le kaki sera la couleur la plus prisée de l’hiver

Si vous savez déjà quelles seront les couleurs tendances dans le domaine de la mode la saison prochaine, c’est un petit peu plus compliqué en ce qui concerne le maquillage. Pourtant, cet hiver, il existe une teinte qui sera super tendance. Ainsi, c’est le kaki qui sera plébiscité par toutes les fans de beauté.

Une couleur naturelle mais qui change un petit peu du marron que vous avez l’habitude de porter tous les jours. Le kaki est d’ailleurs une teinte qui ira très bien aux yeux bruns ou même aux yeux verts. Si vous avez les yeux bleus, choisissez plutôt un autre fard.

Les étapes à suivre pour réussir son maquillage des yeux

Cristina Cordula est également une grand fan du kaki. Cette dernière vient d’ailleurs de partager toutes les étapes pour reproduire le même maquillage de yeux qu’elle. Pour commencer, vous devrez appliquer une base sur votre paupière. Elle va permettre à votre fard de tenir toute la soirée. Ensuite, avec un crayon kaki, vous allez suivre votre ras de cil inférieur et supérieur.

Puis, vous allez utiliser un fard kaki que votre paupière. Vous n’aurez plus qu’à estomper pour donner un effet charbonneux. Il ne vous restera plus qu’à appliquer votre mascara pour terminer votre make up. Il s’agit d’un tuto facile et rapide à suivre !

Terminer son maquillage avec des produits adaptés

Ce n’est pas parce que votre maquillage des yeux est terminé que vous en avez fini. Il vous reste encore votre teint et vos lèvres à maquiller. Pour le teint, contentez vous de camoufler vos rougeurs et vos imperfections avec un correcteur. Cela vous permettra d’obtenir un résultat naturel.

N’oubliez la meilleure technique pour appliquer votre blush grâce à la technique du L pour illuminer votre visage. Enfin pour ce qui est des lèvres, le gloss est très à la mode cette saison. Il va vous permettre d’augmenter le volume de votre bouche de manière très subtile. C’est l’idéal si vous avez des lèvres fines.