Mega casting, histoire envoûtante, ambiance surnaturelle… Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence préparent leur retour explosif à l’écran sous la direction du mythique Martin Scorsese. Le projet, adaptation du roman « Ce qui arrive la nuit », promet une immersion totale dans un conte entre ombre et lumière. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce long-métrage déjà événement.

Un duo de stars pour sublimer la magie du cinéma

Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, deux têtes d’affiche adulées aussi bien par la critique que par le public, reforment un binôme qui a déjà fait parler de lui dans « Don’t Look Up ». Cette fois, changement de décor : exit la satire apocalyptique, place à une atmosphère bien plus opaque, presque irréelle.

Retrouvailles brillantes : Ces deux stars se partagent l’affiche dans un contexte radicalement différent. On les découvre loin de leurs rôles habituels, plongés dans une intrigue pleine de suspense, de doutes et de secrets.

Transformations attendues : Les rôles devraient permettre à chacun d'explorer une palette d'émotions rarement vues dans leur carrière, proposant au spectateur un face-à-face aussi tendu qu'intime.

Attentes du public : La presse internationale et les réseaux sociaux s'enflamment déjà à l'idée de ce tandem plongé dans un récit empreint de mystère.

L’univers de « Ce qui arrive la nuit » : plongée au cœur de l’étrangeté

Le film se base sur le roman de Peter Cameron (What Happens at Night), dévoilant un univers où l’esprit et la réalité se brouillent. Le scénario a été co-développé avec Patrick Marber et StudioCanal, garantissant une adaptation fidèle et contemporaine.

Élément clé Description Point de départ Un couple américain souhaite adopter un enfant. Décor Un hôtel isolé et mystérieux en Europe, ambiance feutrée et inquiétante. Rencontres Personnages troublants et énigmatiques, véritables énigmes humaines. Ambiance Entre le mystique, le rêve éveillé et une étrange angoisse permanente.

L’intrigue promet de jouer avec les frontières du réel, questionnant l’intimité, la culpabilité et le désir.

L’hôtel, pivot du récit, incarne presque un personnage à part entière dans l’histoire.

Les thèmes de la parentalité, de la perte et de l’identité occupent une place centrale dans la narration.

Une production ambitieuse portée par de grands noms

Côté coulisses, le projet s’annonce déjà comme un mastodonte du cinéma. StudioCanal pilote l’aventure, tandis qu’Apple Original Films pourrait faire son grand retour en tant que coproducteur après le succès de « Killers of the Flower Moon ».

Participant Rôle Derniers projets notables Martin Scorsese Réalisateur The Irishman (2019), Killers of the Flower Moon (2023) StudioCanal Producteur principal Paddington 2, La Vie d’Adèle Apple Original Films Coproduction potentielle CODA, Napoleon Patrick Marber Scénariste Notes on a Scandal, Closer

La collaboration entre ces géants nourrit l’espoir d’un film d’auteur à la fois accessible et profond.

Le tournage serait programmé pour débuter en janvier prochain, lançant la course aux premières images et aux indiscrétions de plateau.

Rumeur persistante : la production vise une présentation dans les plus grands festivals internationaux.

La magie Scorsese-DiCaprio : sept collaborations pour une alchimie

Scorsese et DiCaprio, c’est une histoire de passion, de fidélité et de cinéma d’exception. Cette paire mythique a bouleversé le septième art avec des œuvres cultes, et semble vouloir se challenger à nouveau avec ce nouveau projet.

Gangs of New York : début d’un partenariat emblématique en 2002.

: début d’un partenariat emblématique en 2002. The Aviator, Shutter Island, Le Loup de Wall Street, Les Infiltrés, Killers of the Flower Moon : autant de films qui ont marqué les cinéphiles du monde entier.

: autant de films qui ont marqué les cinéphiles du monde entier. Nouvelles explorations : cette fois, ils repoussent la frontière du cinéma de genre pour aborder le conte mystique et l’étrange, une dimension encore inexplorée pour eux deux ensemble.

: cette fois, ils repoussent la frontière du cinéma de genre pour aborder le conte mystique et l’étrange, une dimension encore inexplorée pour eux deux ensemble. Soutien mutuel : Scorsese n’a jamais caché sa passion pour la précision et l’émotivité du jeu de DiCaprio, saluant son engagement à chaque tournage.

Jennifer Lawrence rejoint ce duo avec l’assurance d’apporter son énergie moderne et sa subtilité à l’univers singulier du réalisateur.

Des carrières sur tous les fronts

Les deux stars n’en sont pas à leur coup d’essai en matière de rôles complexes et de collaborations prestigieuses. Jennifer Lawrence continue d’enchaîner les projets d’envergure, avec récemment un tournage avec Robert Pattinson sous la supervision de Scorsese (« Die, My Love »). Leonardo DiCaprio est, quant à lui, attendu dans « Une bataille après l’autre » de Paul Thomas Anderson, un thriller déjà très attendu.

Acteur / Actrice Projet en cours Date de sortie prévue Leonardo DiCaprio Une bataille après l’autre 24 septembre Jennifer Lawrence Die, My Love Tournage en cours

Dans « Une bataille après l’autre », DiCaprio partage l’affiche avec Sean Penn, multipliant les rebondissements dans un scénario haletant.

L’énergie et la polyvalence de Jennifer Lawrence placent chacun de ses choix sous les projecteurs.

Vers un événement cinématographique ?

Tout converge vers un futur succès. Entre un casting éblouissant, une histoire à la fois fascinante et inquiétante, le talent d’un réalisateur au sommet, et une production à la mesure de l’ambition du projet, « Ce qui arrive la nuit » coche toutes les cases du film qui marquera les esprits.

Expérience sensorielle : Les spectateurs peuvent s’attendre à être plongés dans une atmosphère épaissie par le doute, l’étrange, mais aussi la beauté de l’introspection humaine.

Grande attente critique et publique : Prévu à la croisée des genres, on peut déjà anticiper des débats et des analyses passionnés à la sortie.

Date à retenir : Début du tournage en janvier, puis distributions internationales à suivre.

Nouveau chapitre pour Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Martin Scorsese, ce film est déjà sur toutes les lèvres : à surveiller !