Même si vous avez l’habitude de porter uniquement des jeans, vous allez forcément craquer pour ce pantalon Stradivarius.

Ainsi, ce dernier rassemble toutes les grandes tendances que vous verrez partout au printemps prochain. Il s’agit d’un indispensable que vous devrez shopper sans attendre !

Toutes les fans de mode craquent pour ce pantalon Stradivarius

Le cargo sera la tendance que vous verrez partout la saison prochaine

Si le jean sera toujours à la mode la saison prochaine, ce dernier sera en concurrence avec un autre type de pantalon. En effet, il se trouve que le cargo sera très prisé par les fashionistas tout au long du printemps à venir. Il faut dire que ce dernier est à la fois stylé et confortable.

Ses jambes larges le rendent facile à porter pour toutes les silhouettes et les morphologies. Il s’agit d’un pantalon dans lequel vous vous sentirez parfaitement à l’aise. Vous pourrez d’ailleurs le porter en toutes circonstances. Il ne vous reste plus qu’à adopter cette tendance à votre tour.

Vous allez vous offrir ce pantalon Stradivarius

Si vous n’avez pas encore succombé à la tendance du pantalon cargo, nous avons trouvé de quoi vous faire changer d’avis. Ainsi, il se trouve que toutes les fans de mode craquent pour ce pantalon Stradivarius. Avec sa coupe cargo, c’est un indispensable de la saison prochaine.

Ce dernier possède également une taille basse qui va peu à peu revenir sur le devant de la scène. Avec son coloris kaki, il vous permettra d’apporter un petit peu de couleur dans votre garde robe sans en faire trop pour autant. Au vu de son petit prix, vous allez vous l’offrir sans attendre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stradivarius (@stradivarius)

Nos idées de tenues pour porter au mieux votre tout nouveau pantalon

Il ne vous reste plus qu’à décider des tenues que vous allez bien pouvoir mettre avec votre nouveau pantalon Stradivarius. Le kaki est une couleur que vous n’aurez pas trop de mal à accorder. Ainsi, vous pourrez porter votre pantalon cargo avec une chemise Zara et un blazer noir si vous avez envie d’une tenue qui soit un petit peu plus habillée.

Mais, si vous avez envie de rester dans le style casual, c’est possible également. Dans ce cas, vous pourrez mettre votre pantalon cargo avec une paire de baskets H&M et une veste en jean. A vous de faire votre choix en fonction de l’occasion.