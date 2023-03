Vous le savez peut être déjà mais le cargo sera la grande tendance mode de la saison prochaine. Vous pourrez alors la suivre grâce à ce très joli pantalon cargo Primark.

Avec ce modèle, vous pourrez être à la mode sans avoir à vous soucier de votre budget !

Les femmes craquent toutes pour ce pantalon cargo Primark

Le cargo sera le pantalon que vous verrez partout cette saison printemps été

Dès le début du printemps, plusieurs nouvelles tendances vont commencer à s’installer dans notre garde robe. Ce sera notamment le cas en ce qui concerne les pantalons. Ainsi, si vous voulez être certaine d’être à la mode, vous devrez absolument éviter les coupes moulantes ou très du corps.

Il vous faudra plutôt vous diriger vers des pantalons cargo ou avec une coupe parachute. Sachez que la taille basse fera également un retour en force la saison prochaine. Cette dernière a d’ores et déjà été adoptée par de nombreuses fans de mode. Rassurez vous, la taille haute ne sera pas encore ringarde.

Vous ferez sensation grâce à ce pantalon cargo Primark

Si vous avez envie d’imiter les fashionistas dès le retour des beaux jours, vous allez avoir besoin d’un pantalon cargo. Ne cherchez plus, nous avons exactement le modèle qu’il vous faut. Ainsi, vous pourrez craquer pour ce pantalon cargo Primark. Avec ses jambes larges et ses grosses poches, il rassemble toutes les caractéristiques du cargo.

Ce pantalon affiche un coloris kaki qui vous permettra d’apporter un peu de couleur dans votre garde robe. Pour ce qui est de son prix, vous n’avez vraiment pas à vous inquiéter pour ça. Ce dernier est accessible à n’importe quel budget.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Primark (@primark)

Quelques conseils pour réussir à accessoiriser votre nouveau pantalon kaki

Désormais, il ne vous reste plus qu’à réfléchir à la façon dont vous allez bien pouvoir accessoiriser votre pantalon cargo Primark. Vous avez de la chance puisque le kaki est une couleur assez facile à porter dans la vie de tous les jours. Pour un style qui reste sobre et élégant, vous pourrez le porter avec une chemise brodée Promod courte et un blazer.

Mais, si vous préférez les tenues décontractée, vous pourrez mettre ce pantalon avec un tee shirt et une paire de baskets H&M. Il pourra s’accorder avec n’importe quel style vestimentaire. Vous n’aurez aucun risque de faire un fashion faux pas, ne vous inquiétez pas pour ça.