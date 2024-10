L’été est arrivé, avec ses journées ensoleillées et ses soirées agréables. Effectivement, c’est le moment idéal pour adopter un maquillage léger et lumineux. Il met en valeur votre beauté naturelle tout en restant frais et confortable sous le soleil estival.

Découvrez les secrets d’un maquillage estival réussi, pour un look éclatant de fraîcheur en toute occasion.

Préparez votre peau avant un maquillage léger

Avant d’appliquer le moindre produit, assurez-vous que votre peau est parfaitement propre et hydratée. Ensuite, utilisez un nettoyant doux suivi d’une crème hydratante légère pour préparer votre peau au maquillage. En été, privilégiez les formules légères et non-grasses qui permettent à la peau de respirer.

Utilisez une base de maquillage adaptée

Pour un maquillage léger qui tient toute la journée, utilisez une base de maquillage adaptée à votre type de peau. Effectivement, une base matifiante aidera à contrôler l’excès de sébum, tandis qu’une base hydratante donnera un aspect frais et lumineux. Appliquez-le uniformément sur l’ensemble du visage pour lisser le teint et prolonger la tenue de votre maquillage.

Optez pour un fond de teint léger

En saison estivale, choisissez les fonds de teint aux formules plus légères comme les liquides légers. En outre, utilisez une teinte proche de celle de votre peau pour un effet naturel et uniforme. Pour une meilleure efficacité, vous devez savoir comment choisir entre un fond de teint liquide, crème, poudre ou spray. Appliquez le fond de teint en petites touches sur l’ensemble du visage et estomper-vous-le bien pour un fini impeccable.

Illuminez votre regard pour un maquillage léger et lumineux.

Pour un regard lumineux et frais, misez sur des ombres à paupières aux tons clairs et lumineux. Puis, appliquez une touche de fard à paupières lumineux au coin interne de l’œil pour ouvrir le regard. Afin d’intensifier votre regard, tracez un fin trait d’eye-liner le long de la ligne des cils. Terminez par une couche de mascara waterproof pour des cils volumineux qui résistent à la chaleur et à l’humidité.

Jouez avec la couleur sur les lèvres

En été, osez la couleur sur vos lèvres avec des teintes vives et lumineuses comme le corail, ou l’orange. Cependant, optez pour des formules légères comme les gloss ou les rouges à lèvres hydratants pour un fini brillant. Cela offrira en effet un maquillage léger et lumineux pour l’été. N’hésitez pas à choisir une teinte qui contraste avec votre teint pour un effet punchy qui attire le regard.

Fixez votre maquillage

Pour que votre maquillage tienne toute la journée, fixez-le avec une brume fixatrice légère. Pour cela, vaporiser-la uniformément sur l’ensemble du visage pour fixer le maquillage et lui donner un fini naturel. Réappliquez-là au cours de la journée pour rafraîchir votre maquillage et le maintenir en place, même par temps chaud.

Rafraîchissez votre teint avec des touches de lumière

Pour un maquillage léger, frais et lumineux, utilisez un enlumineur pour mettre en valeur les zones clé du visage. C’est-à-dire, appliquez-le sur les pommettes, l’arcade sourcilière, l’arête du nez et l’arc de Cupidon. Cela permet de capturer la lumière et donne à votre visage un éclat subtil et naturel. De plus, optez pour des formules légères et lumineuses qui se fondent parfaitement avec votre peau.

En suivant ces conseils simples, vous pouvez obtenir un maquillage léger et lumineux parfait pour l’été. En effet, n’ayez pas peur d’expérimenter les couleurs et les textures pour trouver le look qui vous conviendra le mieux. L’essentiel est de vous sentir bien dans votre peau et de mettre en valeur votre beauté naturelle. Le tout accompagné d’un maquillage frais et lumineux qui résiste à la chaleur estivale.