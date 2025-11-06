Pour célébrer les 100 ans du mouvement Art déco, Louis Vuitton propose à Paris une exposition exceptionnelle réunissant près de trois cents pièces, entre patrimoine et créations contemporaines. Entre malles emblématiques, collaborations artistiques, innovations stylistiques et héritage familial, l’événement met en lumière le lien unique de la maison avec l’élégance géométrique du siècle dernier. Plongez dans les coulisses de cette célébration grandiose sur les bords de Seine, où l’histoire rencontre la modernité.

Un anniversaire historique pour l’Art déco et une maison pionnière

Cette année marque un siècle depuis l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, événement fondateur qui consacre l’Art déco face à l’Art nouveau. L’Art déco, c’est la révolution des lignes : droites tranchées, volumes architecturés, ornements précieux et géométrie subtile qui explosent sur les façades, dans les intérieurs et jusque dans les accessoires.

Dans ses locaux du quai de la Mégisserie à Paris, Louis Vuitton revisite avec brio son héritage à cette époque charnière. Fidèle à l’avant-garde, la maison célèbre son passé tout en s’ouvrant au futur du style, à l’image du cinéma engagé et social.

Huit thèmes pour raconter un siècle de créativité

Le parcours se compose de huit salles thématiques, formant une traversée presque labyrinthique à travers l’histoire, le design, le merchandising et l’innovation artisanale. Plus de 300 objets et archives, souvent inédits, tapissent le parcours, donnant vie à une narration à la fois documentaire, sensorielle et artistique.

Salle Thème Mises en scène et objets 1 Le contexte familial et artistique Objets et décors évoquant Asnières, ateliers, photos de famille, immersion dans l’enfance de Gaston-Louis Vuitton 2 1925 : la consécration Diorama et photos d’époque, reproduction fidèle du stand Vuitton à l’Exposition 1925, focus sur la “classe 9” 3 Manifeste Art déco Malles automobiles, secrétaires à chaussures célèbres, sacs de soirée en formes géométriques, pièces sur-mesure 4 Élégance & Beauté Porte-habit Milano, nécessaire Marthe Chenal, accessoires raffinés, objets personnalisés pour grandes clientes 5 L’Art des vitrines Reconstitution de vitrines historiques, jeux de perspectives, études de lumière, merchandising pionnier 6 Couleurs, formes et matériaux Palettes chromatiques vibrantes, matières précieuses, expérimentations visuelles, laboratoire des couleurs 7 Du dessin à la publicité Dessins, croquis, affiches publicitaires, nuages stylisés, formes octogonales 8 La beauté en voyage Objets de voyage d’époque, malles pour paquebots transatlantiques, correspondances avec créations modernes

La vision de Gaston-Louis Vuitton : l’alliance du savoir-faire et de l’avant-garde

Gaston-Louis Vuitton a été le chef d’orchestre de la modernisation artistique de la marque. Il met à l’honneur la créativité sous toutes ses formes : il s’associe tôt avec des décorateurs innovants comme Pierre-Émile Legrain pour insuffler dans les objets une dimension esthétique et technique inédite. Dans les ateliers d’Asnières, les influences se multiplient : chaque malle, chaque accessoire, chaque motif révèle l’admiration pour l’artisanat et la passion du bel ouvrage.

Collaborations marquantes : Travaux conjoints avec Camille Cless-Brothier, Gaston Le Bourgeois ou Pierre-Émile Legrain.

Travaux conjoints avec Camille Cless-Brothier, Gaston Le Bourgeois ou Pierre-Émile Legrain. Développement du sur-mesure : Personnalisation poussée des malles, signatures et initiales, choix exigeant des matériaux.

Personnalisation poussée des malles, signatures et initiales, choix exigeant des matériaux. Fusion de l’art et de la fonction : Les pièces exposées montrent la volonté de mêler praticité, raffinement et beauté pure.

Malles iconiques et accessoires d’élite : la signature Louis Vuitton

Le parcours ressuscite l’aura des malles historiques et des inventions géniales des années folles : malle-auto, malle-armoire, secrétaires à chaussures réalisées pour des clients illustres comme Yvonne Printemps, ou accessoires de soirée aux silhouettes géométriques. La dorure des cuirs, l’incrustation des matières précieuses et les motifs originaux témoignent d’un savoir-faire sans compromis.

Malles à chaussures personnalisées pour Yvonne Printemps détaillant les matières utilisées.

pour Yvonne Printemps détaillant les matières utilisées. Présence d’objets sur-mesure : nécessaires de toilette, boîtes raffinées et sacs ornés.

: nécessaires de toilette, boîtes raffinées et sacs ornés. Privilège de la clientèle : Jeanne Lanvin, Paul Poiret font partie des figures de l’exposition, montrant le lien entre haute couture et maroquinerie de luxe.

Invention de la mise en scène : vitrines, couleurs et merchandising

Louis Vuitton ne se limite pas à la création d’objets : la maison s’illustre aussi comme pionnière du merchandising et de l’expérience visuelle en boutique. Dès les années 1900, Gaston-Louis Vuitton réinvente les vitrines, jouant avec la lumière et la couleur pour mettre en valeur les créations. La reconstitution de la vitrine de l’avenue des Champs-Élysées, véritable laboratoire d’idées, invite le visiteur à s’immerger dans le Paris des années folles, où l’art comme soin préventif trouve tout son sens.

Sol damier et murs vibrants : évocation des motifs historiques et des palettes audacieuses de l’Art déco.

: évocation des motifs historiques et des palettes audacieuses de l’Art déco. Sac Champs-Élysées exposé : design géométrique, graphisme tricolore dans l’esprit années 1920.

: design géométrique, graphisme tricolore dans l’esprit années 1920. Éclairage et perspectives étudiés dans chaque reconstitution de vitrine, clin d’œil à la mise en scène théâtrale du luxe.

Jeux de couleurs, matériaux raffinés et publicité stylisée

L’exposition consacre un espace au “laboratoire des couleurs”, mettant en valeur les palettes éclatantes et les matières nobles de l’Art déco. Les visiteurs plongent dans la richesse du processus créatif, de la première esquisse à la campagne publicitaire. Gaston-Louis Vuitton supervise chaque étape : affiches, dessins, versions stylisées, formes octogonales et motifs foisonnants offrent une nouvelle dimension au design. À l’image de l’actualité culturelle, French Lover : Omar Sy illumine également la scène artistique.

Découverte des palettes chromatiques vibrantes : des expérimentations visuelles parfois jamais montrées.

: des expérimentations visuelles parfois jamais montrées. Présentation d’affiches et de croquis d’époque, autant d’archives qui soulignent la modernité et l’audace de la communication Vuitton.

L’esprit du voyage et la résonance contemporaine

L’exposition se termine sur le thème du voyage, intrinsèquement lié à l’ADN Vuitton. Des pièces emblématiques des années 1920 y côtoient des créations contemporaines, comme la collection Croisière 2020 imaginée par Nicolas Ghesquière, qui s’inspire de l’architecture Art déco new-yorkaise. La modernité s’exprime également à travers les collections portées par Pharrell Williams, Marc Jacobs ou Kim Jones, insufflant l’esprit du jazz et de la fête dans le style d’aujourd’hui, tout en invitant à adapter ses horaires de dîner pour profiter pleinement de ces moments.

Paquebots transatlantiques, trains de luxe : chaque objet évoque l’élégance du voyage moderne, déclinée version Art déco.

: chaque objet évoque l’élégance du voyage moderne, déclinée version Art déco. Allers-retours entre passé et présent : la collection Croisière 2020 dialogue avec les archives exposées, montrant l’actualité du style géométrique et audacieux.

: la collection Croisière 2020 dialogue avec les archives exposées, montrant l’actualité du style géométrique et audacieux. Montée en puissance de la mode : en 1997, l’ouverture du département mode avec Marc Jacobs transforme la maison, la propulsant sur la scène internationale du prêt-à-porter de luxe.

Tableau des directeurs artistiques ayant intégré l’Art déco dans leurs créations récentes

Nom Période Influence Art Déco Marc Jacobs 1997-2013 Éclats jazz, silhouettes graphiques, expérimentations matières Nicolas Ghesquière 2013-aujourd’hui Collection Croisière 2020 inspirée de l’architecture new-yorkaise Art déco Kim Jones 2011-2018 Hommage à l’élégance voyage, formes structurées, motifs stylisés Pharrell Williams Depuis 2023 Énergie Art déco, inspirations jazz et design graphique

Collaborations, pièces personnalisées et clientèles d’exception

L’exposition ne serait pas complète sans la présentation des plus belles commandes spéciales. Les malles créées pour des figures telles que Yvonne Printemps ou les accessoires dessinés pour Jeanne Lanvin et Paul Poiret témoignent de la clientèle raffinée et exigeante qui a façonné la maison. Le dialogue avec artistes et artisans se poursuit, preuve d’une inventivité inépuisable.

Malles à initiales de clientes célèbres, nécessaires de toilette, porte-habits sur-mesure : chaque pièce raconte une histoire de luxe et d’intimité.

chaque pièce raconte une histoire de luxe et d’intimité. Collaboration avec les maisons de couture : liens forts avec des créateurs ayant marqué leur époque.

Pratique : comment vivre l’expérience Louis Vuitton Art déco ?

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l’histoire du design à la française : l’exposition, gratuite sur réservation, vous invite à un voyage sensoriel et culturel au cœur de Paris, tout en mettant en avant des démarches innovantes pour réduire l’impact environnemental.

Adresse : LV Dream, 26 quai de la Mégisserie, 75001 Paris

LV Dream, 26 quai de la Mégisserie, 75001 Paris Date de lancement : À partir du 26 septembre 2025

À partir du 26 septembre 2025 Jours d’ouverture : Du mardi au dimanche

Du mardi au dimanche Horaires : 11h à 20h

11h à 20h Entrée gratuite sur réservation

Un rendez-vous entre héritage et modernité

À l’occasion de ce centenaire, passionnés de mode, amateurs de design ou simples curieux sont invités à découvrir la puissance évocatrice de l’Art déco revisité par Louis Vuitton. De la malle originelle aux vitrines des Champs-Élysées, des ateliers d’Asnières aux collections actuelles, la maison tisse un lien précieux entre tradition et innovation. Laissez-vous séduire par un parcours inspirant et élégant, où l’audace et la beauté se mêlent.