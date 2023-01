Vous voulez certainement savoir où en est la suite de la série Netflix, Elite saison 7. Il se trouve que nous avons des nouvelles plutôt encourageantes à vous annoncer à ce sujet.

En effet, le tournage des prochains épisodes vient de débuter. La série sera donc prochainement de retour.

La série, Elite saison 7, fera bientôt son grand retour sur la plateforme Netflix

Le tournage des prochains épisodes de la série a déjà débuté

La série Elite fait partie des programmes les plus anciens, comme la série Outlander, sur la plateforme de streaming Netflix. Il faut dire que les six premières saisons de la série sont d’ores et déjà disponibles. Mais, cela ne va pas s’arrêter là. En effet, une septième saison est en cours de production. Nous avons d’ailleurs une bonne nouvelle à vous annoncer à ce sujet.

Ainsi, le tournage des prochains épisodes d’Elite a déjà commencé. Cela veut dire que les élèves de Las Encinas seront de retour prochainement sur vos écrans. Une nouvelle fois, vous pouvez vous attendre à beaucoup de changements dans le casting du programme. Plusieurs personnages vont quitter la série, dont Patrick, pourtant adoré par le public. Mais, vous aurez la surprise de voir revenir un ancien protagoniste dans le programme.

Cette septième saison sera marquée par le retour du personnage d’Omar. Ce dernier ne sera pas seul puisque de nouveaux arrivants rejoindront le casting d’Elite. Ce ne sont pas moins de sept nouveaux acteurs qui seront présents dans les prochains épisodes de votre série préférée.

La date de sortie de la série Netflix Elite saison 7 sur tous nos écrans

Pour l’instant, le tournage de la septième saison de la série Elite est toujours en cours. Ce dernier ne devrait pas prendre fin avant plusieurs semaines. Même si nous ne connaissons pas encore la date de sortie officielle des prochains épisodes, nous pouvons tout de même vous donner une petite estimation.

Ainsi, la septième saison de la série Elite devrait normalement arriver sur la plateforme de streaming Netflix d’ici le début de l’été prochain. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons un petit peu plus.

Ce n’est pas la peine d’être déçu, en février vous allez retrouver le moral puisque de nombreuses séries vont rejoindre le catalogue Netflix. La plus attendue n’est autre que la série You saison 4 qui va vous en faire voir de toutes les couleurs.