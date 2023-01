Vous pouvez commencer à compter les jours qui vous rapprochent de la sortie de la série You saison 4. Joe sera bientôt de retour pour de nouvelles aventures, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il sera bien entouré.

Le casting de cette prochaine saison est enfin disponible.

Joe sera bien entouré dans la suite de la série Netflix, You saison 4

Le casting de la prochaine saison est enfin disponible

Vous pouvez commencer à vous réjouir. En effet, le retour de Joe Goldberg est pour très bientôt. Mais, vous allez devoir vous préparer à beaucoup de nouveautés dans cette quatrième saison de You. En effet, comme nous le montre cette image inédite, l’intégralité du casting a changé. Il faut dire que Joe a quitté les Etats Unis pour de bon.

Il n’y a pas de retour en arrière possible pour ce dernier. C’est dans la ville de Londres que le jeune homme va décider de commencer sa nouvelle vie. Ainsi, Joe va désormais se présenter sous l’identité de Jonathan Moore, un brillant professeur d’université. Parmi son cercle social, Joe fera la connaissance de séduisantes jeunes femmes.

La comédienne Charlotte Ritchie, qui prête ses traits au personnage de Kate, pourrait bien susciter l’intérêt du jeune homme. Malgré tous ses efforts, Joe aura bien du mal à ne pas retomber sans ses anciens travers. La ville de Londres sera, sans aucun doute possible, bientôt le théâtre de ses prochains meurtres.

La date de sortie de la série Netflix You saison 4 arrive

Vous n’avez pas à vous inquiéter puisque nous avons déjà eu la confirmation de la date de sortie de la quatrième saison de la série You. Cette dernière se rapproche d’ailleurs à grands pas. Vous n’avez plus que quelques petites semaines à attendre. Cela devrait passer vite. Joe sera de retour plus tôt que vous ne l’imaginez.

Ainsi, cette nouvelle saison va sortir en deux parties. Dès le 9 février 2023, vous pourrez regarder les premiers épisodes du programme. Pour la suite, vous devrez encore attendre jusqu’au mars. Un mois va séparer la diffusion des deux parties.

Le mois de février s’annonce exceptionnel pour les abonnés de la plateforme Netflix. En effet, en plus de la série You, c’est la série Outer Banks qui sera de retour avec une troisième saison inédite. Les Pogues reviendront pour de nouvelles aventures vers la fin du mois, alors soyez au rendez vous.