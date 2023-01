Devant les nombreuses interrogations des fans, les producteurs se sont enfin décidés à nous en dire plus à propos de la date de sortie de la série, Manifest saison 4 sur Netflix.

La seconde partie de la série sera très bientôt diffusée sur tous vos écrans. Une information qui vient d’être confirmée !

Pour le moment, seule la première partie de la quatrième saison de la série Manifest est disponible sur Netflix. La seconde partie va, quant à elle, marquer la fin du programme. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle est aussi attendue. Nous allons enfin savoir quel sort attend les passagers du vol 828 !

Plusieurs informations ont tout de même déjà été dévoilées à propos de cette saison finale. Il semble que l’amour sera bel et bien présent tout au long de ces derniers épisodes. Pour commencer, Ben va réussir à faire le deuil de Grace. Il va alors se rapprocher de Saanvi qui ne le laisse pas indifférent. Si Michaela va devoir faire face au décès d’Ezekiel, elle pourra compter sur Jared pour la réconforter.

L’ancien couple pourrait bien se reformer à nouveau. La famille Stone aura bien besoin de soutien si elle veut réussir à arrêter Angela. La jeune femme est prête à tout pour retrouver Eden et se venger de Ben. Caleb, quant à lui, devra trouver le moyen pour les passagers de survivre à la date fatidique. D’autant plus que cette dernière concerne désormais toute la planète.

Après un délai qui nous a semblé interminable, les producteurs de la série viennent enfin de confirmer la date de sortie de la quatrième saison de Manifest. Cette seconde partie ne se fera pas attendre très longtemps, soyez rassuré.

Ainsi, ils ont annoncé que les derniers épisodes du programme seraient disponibles sur Netflix d’ici le printemps prochain. Nous pouvons alors imaginer une diffusion à la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril. Comptez sur nous pour vous tenir au courant.

Is it spring yet?! Jeff Rake teased the final episodes of #Manifest are coming very, VERY soon! ✈️ https://t.co/7A68kPE0Qh

— Netflix Life (@NetflixLifee) January 24, 2023