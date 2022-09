S’il y a bien un produit de maquillage que toutes les femmes possèdent c’est le mascara. Il s’agit de l’indispensable de toutes les trousses de maquillage.

Le meilleur mascara de l’année vient d’ailleurs d’être dévoilé et ce dernier affiche un tout petit prix !

Adoptez le meilleur mascara de l’année pour un maquillage de rêve

Le mascara à adopter pour réussir votre maquillage à tous les coups

Cette année, de nombreuses tendances de maquillage ont vu le jour comme le rouge à lèvres vinyle ou encore la Sticky Method. Mais, s’il y a bien un produit de beauté qui reste le même saison après saison, c’est le mascara. Ce dernier est un essentiel que toutes les femmes ont dans leur salle de bain.

Seulement, il n’est pas toujours facile de réussir à bien le choisir. En effet, il en existe une multitude de modèles différents. Si vous recherchez un produit qui ne vous décevra pas, alors vous pourrez vous tourner vers le meilleur mascara de l’année.

Il s’agit du produit dont toutes les influenceuses parlent sur les réseaux sociaux. Ce mascara de la marque Maybelline New York est le Sky High. Avec lui, vous allez obtenir des cils allongés et recourbés sans aucun effort. De plus, vous allez forcément être séduite par son tout petit prix.

Ainsi, vous pourrez retrouver ce mascara et vous l’offrir pour seulement une petite dizaine d’euros. A ce prix là, n’attendez pas trop longtemps avant de commander votre exemplaire.

Nos conseils pour réussir à appliquer votre mascara

Une fois que vous aurez reçu votre tout nouveau mascara, il vous restera encore à l’appliquer. En effet, avoir des yeux de biche n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Vous devrez commencer par bien démaquiller votre visage.

Vous pourrez ensuite utiliser un recourbe cils. Cet appareil va permettre de donner une courbure naturelle à vos cils. Pour l’application de votre mascara, vous devrez travailler en suivant une forme de zig zag. De cette façon, le produit va se déposer de manière homogène sur vos cils et vous éviterez les paquets. En fonction du nombre de couches, le résultat que vous obtiendrez sera plus ou moins intense. Attention tout de même à ne pas faire de paquets.

A vous de voir le maquillage que vous avez envie de réaliser. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire pour arborer le même regard que les fans de beauté !