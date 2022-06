Faire pousser ses cheveux prend en général beaucoup de temps. En effet, la vitesse de pousse dépend de sa santé et de l’entretien que vous lui apportez.

Mais est-il possible de booster cette croissance ? Pour vous aider, voici quelques conseils et astuces très efficaces.

Voici nos meilleures astuces pour faire pousser ses cheveux rapidement.

Astuce 1 : Faire un bain d’huile végétale

Faire un bain d’huile régulièrement vous aidera à faire pousser vos cheveux rapidement. Les bains d’huiles sont faciles et rapides à réaliser. En effet, il suffit d’appliquer le produit choisi sur les cheveux et de laisser reposer une heure au minimum et toute une nuit si possible.

De plus, ce bain d’huile s’applique sur tous types de cheveux (cheveux frisés, cheveux lisses, etc.) et sur des cheveux secs ou légèrement humides.

A noter que vous pouvez utiliser plusieurs types d’huile telle que l’huile de coco, l’huile de ricin, etc.

Astuce 2 : Hydratez vos cheveux

L’hydratation est la base d’une chevelure qui pousse bien. En effet, cela permet de le nourrir et de le renforcer pour le rendre moins fragile et moins cassant. Ainsi, vos cheveux poussent plus vite.

Pour hydrater vos cheveux, vous pouvez acheter des produits (crème, masque, baume, etc.) auprès de votre magasin de produits cosmétiques habituels.

Sinon, vous pouvez également utiliser des produits naturels tels que le gel d’aloe vera, le miel, la banane, le jaune d’œuf, etc. Ces derniers permettent de compenser la perte en eau.

Quelques conseils pour faire pousser ses cheveux