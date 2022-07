Par quel aliment remplacer de la ciboulette. Que vous soyez cuisinier en herbe, confirmé ou même grand chef étoilé, il vous est déjà sûrement arrivé de manquer d’un ingrédient lors de la préparation d’un plat ou d’une sauce.

C’est souvent le cas pour des herbes aromatiques et notamment pour l’une des plus connues d’entre elles : la ciboulette.

Quels aliments pour remplacer de la ciboulette en cuisine ?

Mais n’ayez crainte, avec cet article vous saurez désormais comment palier ce manque de ciboulette avec cinq autres ingrédients que vous avez peut-être à portée de main et qui seront du plus bel effet dans vos recettes !

Le poireau

Le poireau est peut-être l’aliment le plus évident pour remplacer la ciboulette, visuellement vous ne verrez pas de différence. De plus, son goût, bien que plus prononcé est très proche de notre petite herbe aromatique.

L’oignon

Comme le poireau, l’oignon est une assez bonne alternative à la ciboulette, dans un plat notamment. Attention si vous voulez l’utiliser dans une sauce, l’effet visuel ne sera pas le même. Alors, allez-y avec parcimonie si vous voulez l’utiliser car l’oignon peut rapidement prendre le pas sur le reste.

L’échalote

De la même famille que l’oignon, l’échalote pourra très bien remplacer votre ciboulette, si on prend garde à ne pas trop en mettre de par son goût assez prononcé.

De la menthe ciselée

La menthe ciselée est aussi une bonne alternative. Bien que le goût soit un peu différent, l’effet visuel est garanti. N’en mettez pas beaucoup et vous ne le regretterez pas.

Des tiges d’ail vertes

Les tiges vertes de l’ail sont également une excellente alternative. Bien que plus rares que les autres aliments présentés au dessus, elles sauront imiter la ciboulette à la perfection, tant visuellement que gustativement, alors si vous en avez, foncez