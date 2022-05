Tout le monde vous en parle mais jusqu’à aujourd’hui vous n’avez toujours pas vu la série intitulée Plan cœur de Netflix ? Sachez que c’est l’une des séries qui a le plus charmé les fans de Netflix. Mais de quoi parle cette série ? Combien de saisons sont actuellement disponibles ? Dans cet article, nous vous disons tout.

Zoom sur la série Netflix Plan cœur

Plan cœur est une série TV française créée par Noémie Saglio et Julien Teisseire. Elle a été diffusée pour la première fois sur Netflix le 07 décembre 2018. Elle a rapidement conquis le cœur des téléspectateurs.

En effet, cette série réunissait toutes les conditions : une bonne dose d’amour, beaucoup d’humour, les copains, les relations amicales, les petites disputes, etc.

Les acteurs principaux

Voici les acteurs principaux qui animent la série :

Zita Hanrot qui incarne le personnage d’Elsa, une jeune femme perdue sentimentalement.

Sabrina Ouazani qui incarne Charlotte, une femme survoltée.

Joséphine Drai qui joue le rôle d’Emilie, une femme enceinte légèrement sur les nerfs.

Marc Ruchmann alias Jules qui joue l’escort boy (le beau-gosse de la série).

Mais on retrouve également Syrus Shahidi, Tom Dingler, Guillaume Labbé, Yvan Naubron, Ludivine de Chastenet dans la série.

Le nombre de saisons déjà disponible

Actuellement, la série compte 3 saisons ainsi qu’un épisode spécial.

La première saison a été diffusée en 2008 et compte 8 épisodes. La saison 2 a été diffusée le 11 octobre 2019 et compte 6 épisodes.

Ensuite, il y a eu la diffusion de l’épisode spéciale le 24 août 2020. Cet épisode spécial se déroule autour du confinement mis en place en France pendant la pandémie de la COVID19. Quant à la saison 3, elle a été diffusée le 1er janvier dernier. Cette dernière saison compte 6 épisodes.

Plan cœur : de quoi parle la série ?

La série parle d’Elsa, Charlotte et Emilie.

Elsa, Charlotte et Emilie sont des meilleures amies inséparables qui se connaissaient depuis toujours. Malgré leur vie quotidienne, ces jeunes femmes trouvent toujours du temps pour se réunir autour d’une pizza pour parler de leurs dernières aventures amoureuses.

Mais un jour, Charlotte décide de payer en secret un escort boy (Jules) à Elsa dans le but de l’aider à oublier son ex (Max). En effet, même deux ans après leur séparation, Elsa déprime toujours.

L’histoire d’Elsa et Jules ne devrait durer que deux rendez-vous. Or, elle va devenir sérieuse et finit par révéler les petits secrets de ses copines. C’est de là que démarre l’histoire.

Plan cœur : est-ce qu’une saison 4 est prévue pour cette série ?

Les créateurs de la série ont déjà annoncé qu’ils n’écriraient plus une suite à la série. En conséquence, Netflix a déjà annoncé qu’il n’y aura pas de saison 4. Cependant, une nouvelle série intitulée The Pentaverate vient d’être publiée sur la plateforme. Et si vous attendez la saison 2 de La défense de Lincoln, sachez que jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons encore eu aucune nouvelle à ce propos.

Parallèlement à cette annonce, nous vous informons que Netflix a déjà pensé à une saison 2 sur la série Feria, l’éclat des ténèbres. Alors, restez branché.