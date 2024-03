Le temps commence à sembler long pour les fans qui attendent des nouvelles de la suite de la série Netflix XO Kitty saison 2. Heureusement, nous avons enfin de nouvelles informations à vous dévoiler à ce sujet.

Vous pouvez vous réjouir puisque le tournage des prochains épisodes est imminent désormais.

Début de tournage imminent pour la suite de la série Netflix XO Kitty saison 2

La jeune femme sera de retour pour de nouvelles aventures hautes en couleurs

Si vous aimez les histoires d’amour, vous attendez certainement avec impatience la sortie de la seconde saison de la série XO Kitty, tout comme celle de la série A l’ombre des magnolias. Ne vous en faites pas trop à ce sujet. En effet, il se trouve que la production est en cours.

D’ailleurs, le tournage ne devrait plus trop tarder à débuter. D’après nos dernières informations ce dernier devrait commencer au début du mois d’avril, c’est à dire dans quelques semaines seulement. Pour ce qui est du casting de cette seconde saison, vous pourrez faire connaissance avec trois nouveaux personnages. Bien entendu, Kitty, Dae, Min Oh et les autres seront de retour pour de nouvelles aventures hautes en couleurs.

D’ailleurs, la jeune femme devra faire un choix entre ces différents prétendants et prétendantes. Il est possible que Kitty décide alors de prendre un petit peu de temps pour elle. La jeune femme pourrait bien décider de rester célibataire dans la prochaine saison de la série pendant au moins quelques épisodes.

La date de sortie de la suite de la série Netflix XO Kitty saison 2 sur nos écrans

Pour le moment, nous ne connaissons pas encore la date de sortie exacte de la seconde saison de la série XO Kitty sur nos écrans. Tant que le tournage n’a pas commencé, il est compliqué de réussir à donner une date de diffusion précise.

Ce qui est certain c’est que ce n’est pas prévu pour tout de suite. Le tournage devrait durer environ cinq mois si tout se passe bien comme prévu. Cela veut donc dire que la deuxième saison de la série XO Kitty ne sera pas diffusée avant, au moins, la fin de l’année à venir sur la plateforme de streaming Netflix.

Pour l’instant, la plateforme Netflix ne s’est pas exprimée à ce sujet. Nous ne savons pas non plus si une troisième saison verra le jour ou non.