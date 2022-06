Les pellicules ? Tout le monde peut en avoir, même les hommes. En plus d’être très inesthétiques, elles nous mettent mal à l’aise. Mais comment s’en débarrasser une bonne fois pour toute ?

Voici quelques conseils et astuces qui pourraient vous aider à vous débarrasser des pellicules facilement.

Les astuces de grand-mère pour se débarrasser des pellicules

Vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune pour éliminer vos pellicules et ainsi avoir de beaux cheveux. En effet, il existe quelques remèdes naturels très efficaces que vous pouvez facilement réaliser chez vous. En voici quelques-uns.

Le gel d’aloe vera

Pour éliminer vos pellicules, le gel d’aloe vera est très efficace. Il suffit de l’appliquer sur les racines de vos cheveux avant chaque séance de lavage. Un temps de pause d’environ une heure est recommandé pour que le produit puisse pénétrer et faire effet.

Le vinaigre de cidre

Le vinaigre de cidre est également un excellent remède qui élimine les pellicules, qu’elles soient grasses ou sèches. Pour l’utiliser, il suffit de masser vos cheveux avec quelques gouttes de ce produit pendant environ 1 heure à 30 minutes avant le lavage.

L’huile de noix de coco

Pour enlever rapidement vos pellicules avec de l’huile de noix de coco, appliquez-en une petite quantité sur votre cuir chevelu. Ensuite, massez légèrement la tête et laissez agir le plus longtemps possible. Une fois le temps de pause écoulé, lavez vos cheveux et rincez abondamment.

Le yaourt

Pour utiliser le yaourt, commencez par laver vos cheveux comme vous le faites habituellement. Ensuite, versez un yaourt nature sur votre tête. Massez doucement et laissez agir pendant une vingtaine de minutes avant de rincer.

Conseils pour se débarrasser des pellicules rapidement

Pour se débarrasser des pellicules rapidement, nous vous conseillons de :