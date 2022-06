Découvrez nos soins de nuit pour avoir une peau sublime. La nuit, tout le corps passe en mode repos et récupère pour atténuer l’effet du stress journalier. Notre peau entre également dans cette phase pour ralentir toutes les agressions qu’elle subit pendant la journée.

Pour que cette phase de récupération soit optimale, les soins de nuit apportent une touche magique, pour un teint éclatant au petit matin.

Dans cet article, nous allons vous dévoiler le secret avec nos astuces soins de nuit pour une peau sublime.

Des soins de nuit, pourquoi ?

Comme on vient de le dire, la nuit est une phase de réparation pour tout l’organisme, y compris la peau. Afin que ce processus soit plus efficace, le soin de nuit va aider les couches épidermiques à se revitaliser. Ce rituel va limiter l’ampleur des agressions externes durant la journée, comme la protection de cheveux la nuit.

Les actifs du soin sont indispensables à la phase de récupération cutanée. Il s’agit d’une formule magique qui redonnera son éclat à votre peau au réveil. C’est plus efficace que l’hydratant au matin et vous permet de passer tout de suite à votre manucure Wavy.

Dans ce cas, il est crucial d’utiliser le soin de nuit qui convient à votre type de peau. Selon votre texture cutanée, le rythme circadien demande une phase de repos. Durant cette période, la peau a besoin d’être hydratée et d’être nourrie pour améliorer sa protection externe et régénérer.

C’est pourquoi il faut choisir les soins de nuit ayant la formule nourrissante pour votre type de peau.

Les soins de nuit selon le type de peau

La texture de votre épiderme est un critère important pour choisir le soin de nuit adapté. Selon votre type de peau, optez pour la lotion ou la crème aux actifs qui conviennent.

Les soins de nuit pour une peau sèche

Si vous avez ce type de peau, utilisez un soin riche en actifs hydratant tel que l’acide hyaluronique, la céramide, le beurre de karité et la glycérine. Sachez que les ingrédients nourrissants et hydratants naturels sont les plus recommandés.

Pour une peau sensible

Afin de protéger vos couches cutanées, évitez les soins de nuit riches en parfum. Ils contiennent des agents irritants et très allergéniques. Alors, optez pour les crèmes de nuit à base de plantes et aux vertus apaisantes, comme l’avoine, la camomille…

Pour une peau grasse

Le choix de votre soin de nuit doit se focaliser sur les propriétés exfoliantes des ingrédients. Ceux élaborés avec une formule non comédogène sont plus appropriés. Les ingrédients actifs qui les composent sont le rétinol, la vitamine B3, l’acide salicylique.