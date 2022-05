Après avoir ondulé nos cheveux, le style wavy s’attaque à nos ongles. Vernis waves, courbes ou en lignes arrondies, quel que soit le nom, c’est la nouvelle tendance de vernissage. La manucure wavy est le dernier nail art qui inonde Instagram. Si vous aimez un mélange de couleurs ondulé, amusant et élégant sur vos ongles, adoptez ce nouveau style de vernissage. Découvrez ce qu’est la manucure Wavy : quelle est cette nouvelle tendance de vernissage ?

La manucure Wavy en un mot

Si vous n’avez pas encore entendu parlé du concept, nous allons vous le faire découvrir. Ce style de vernissage fait un ravage sur les réseaux sociaux. Elle se caractérise par des ongles peints avec quelques courbes hautes en couleur, offrant un effet de vagues. C’est l’impression que la manucure wavy créée. Très stylée, elle surprend dès le premier coup d’œil. C’est pour cela qu’il s’agit du nail art tendance ces derniers temps.

Pour réaliser ce chef-d’œuvre sur vos ongles, il n’y a pas de règles chromatiques. Toutes les couleurs ont le droit d’être combinées avec le ton de votre tenue. C’est ce libre cours à la créativité qui a fait le renom de la manucure wavy. Elle est semblable à une manucure française réinventée, alors n’hésitez pas à marier les nuances qui vous plaisent.

Une manucure personnalisable

Si vous souhaitez avoir un rendu plus élégant, choisissez des courbes avec des tons neutres. Les nuances de marron ou de pastel feront de vos ongles un havre d’arc-en-ciel dans toute sa splendeur.

Au cas où vous aimez le côté plus ludique des couleurs, optez pour une combinaison de ton plus vif et ajoutez des teintes contrastées.

D’autres osent la manucure wavy psychédélique et dessinent tant lignes avec tant de couleurs, offrant à leurs ongles un effet arc-en-ciel en plusieurs couches.

Avec des ongles plus longs, c’est mieux

Les vagues sont la signature de ce type de manucure. Elles envahissent le vernis à ongles en serpentant des lignes verticales courbées. Ce qui fait l’effet d’une rallonge pour vos ongles.

Afin de réaliser cette impression, des ongles plus longs sont requis pour valoriser une manucure wavy. S’ils sont trop courts, la place manque pour créer l’effet ondulé.

Si les wavy nails vous font de l’oeil, on vous donne plus d’informations !

Depuis les années 2000, le terme wavy n’est (normalement) plus un secret pour personne. Adoptés par de nombreuses célébrités, les cheveux ondulés faussement négligés figurent parmi les tendances les plus intemporelles. Si depuis quelque temps, certaines beautistas les décrédibilisent en les jugeant ringardes, ces vagues restent malgré tout une valeur sûre. Preuve en est, ces dernières s’installent désormais sur nos ongles.

Le wavy nails, la tendance qui a fait le buzz sur Instagram !

Que vous aimiez les teintes plus naturelles comme le nude, le rose ou encore les notes pastel,ce type de manucure vous convient de manière idéale. Aussi, que vous soyez une fervente des tons plus pétillants comme le bordeaux, le rouge ou bien le vert émeraude, cette tendance sublime n’importe quelle base.

La réalisation de la manucure wavy s’effectue en trois étapes :