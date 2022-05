La tendance coiffure été 2022 propose les tresses cheveux dans toutes ses formes. Dans ce domaine, la tresse à queue de cheval est revenue sur le tapis.Plusieurs personnalités influentes l’adopte sur Youtube. Toujours aussi élégante et plus glamour, la tresse adopte une version plus formelle, adaptée à toutes les occasions. Selon votre tenue, vous avez le droit de porter une tresse queue de poisson jusqu’à l’épaule ou une coupe wavy ornée par une couronne en tresse. Alors, quelles tresses cheveux adopter en 2022 ?

Associée à un foulard, le style de cet été

Cette saison, la coiffure avec des tresses cheveux est le look qui fait sensation, en ville ou en soirée. Une tresse reste aussi pratique que confortable avec un foulard, fleuri ou uni. Alors, suivez notre guide pour préparer ses cheveux en été.

Pour avoir un vibe bohème durant les vacances d’été, les tresses associées au foulard affirment votre personnalité. Si vous n’êtes pas inspirés, voici nos formules pour une tresse avec un foulard :

Préparer vos cheveux, après un doux brossage, prenez un élastique pour réaliser une queue de cheval.

Puis, fixez votre foulard à l’élastique et faites deux sections égales avec vos cheveux.

Ensuite, il faut lier les deux bouts au foulard, puis, dressez l’ensemble avec le foulard, comme troisième mèche.

Une fois bien tressée, fixez votre coiffure avec l’élastique en faisant un petit nœud avec les 2 bouts du foulard.

Une tresse couronne avec foulard

Voici une autre idée de coiffure qui permet de réaliser des tresses cheveux avec un foulard. Parmi les accessoires cheveux en vogue pour l’été, un foulard et un petit élastique suffisent pour une tresse facile qui reste chic.

Pour cette coiffure, vous effectuez une couronne de tresses que vous maintenez avec un foulard. Plus décontractée, c’est le style de coiffure parfait, avec une touche boho classe, pour cet été.

Une queue de poisson avec un foulard

Une autre option pour un look simple, mais tout en restant glamour, c’est la queue de poisson avec un foulard. Pour cet été, faites une tresse queue de poisson jusqu’au bout de votre chevelure. En intégrant le foulard, vous apportez une touche d’élégance sans vous casser la tête. Si vous souhaitez un style plus bohème, faites une natte de cheveux au milieu, et intégrez le foulard avec la queue de cheval.

Des tresses faciles avec des cheveux longs et mi-longs

Pour supporter le coup de chaleur de l’été, adoptez une coiffure de tresse facile avec un style plus torsadé ou en couronne.

Comme première option, réalisez une attache torsadée avec une queue de cheval, facile et simple. Pour y arriver, commencez par brosser vos cheveux, puis faites-en une queue de cheval.

Appliquez un peu de baume à cheveux et frottez le tout. Ensuite, divisez votre queue de cheval en deux, avant de les tordre vers l’intérieur dans le même sens. Enfin, vous n’avez qu’à croiser et tordre les deux parties. Et maintenez les bouts avec un élastique avant de les fixer avec un laque.

Une autre belle idée, c’est la coiffure tresse couronne, avec une chevelure bouclée ou afro. C’est la coiffure de mariée tendance cet été, si vous avez le type de cheveux qu’il faut. Pour le réaliser, tracez vos cheveux des deux côtés tout en brossant.

Puis vous devez créer une raie centrale pour limiter la couronne. Commencez ensuite à tresser le reste, de bas en haut, en inclinant la tête en arrière. Une fois que vous êtes au sommet de votre crâne, continuez à tresser dans un style hollandais le long de la ligne de vos cheveux jusqu’à la nuque. Maintenez le tout avec un élastique et vous avez la coupe de vos rêves.