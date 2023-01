Jusqu’à présent, nous n’avons pas reçu beaucoup d’informations en ce qui concerne la sortie de la série, The Witcher saison 3, sur Netflix.

Mais, il semble que la date de sortie des prochains épisodes commence peu à peu à se préciser. Nous en saurons plus dans les semaines à venir.

Les deux premières saisons de la série, The Witcher, ont reçu un bon accueil de la part du public lors de leur diffusion sur la plateforme de streaming Netflix. Pas étonnant que la troisième saison soit si attendue par les spectateurs. Il se trouve que le tournage de cette nouvelle saison est déjà terminé depuis plusieurs semaines.

Vous retrouverez alors Géralt, Ciri et Yennefer dans de nouvelles aventures très prochainement. Le trio s’apprête à vivre des heures sombres dans cette troisième saison. Ciri va devoir poursuivre son entrainement. Des créatures très dangereuses s’intéressent à son pouvoir. En effet, le sorceleur va devoir affronter la chasse sauvage lors de cette troisième saison. Le roi de Nilfgaard, qui n’est autre que le père de Ciri, compte bien la récupérer.

Cette dernière pense que son père est mort il y a des années. Elle pourrait bien avoir envie de le retrouver quand elle apprendra qu’il est toujours en vie. Cette saison marquera également le départ d’Henry Cavill. Le sorceleur aura un nouvel interprète pour la quatrième saison sous les traits du comédien Liam Hemsworth.

Même si nous ne connaissons toujours pas avec certitude la date de sortie précise de la troisième saison de The Witcher, de nouvelles informations viennent d’être dévoilées. Mais, ne vous réjouissez pas trop vite. En effet, le sorceleur ne sera pas de retour sur vos écrans avant plusieurs mois.

Ainsi, il se trouve que les prochains épisodes du programme fantastique seront diffusés sur Netflix au cours du mois de juillet. Nous vous tiendrons au courant quand nous connaitrons la date exacte.

It looks like The Witcher could return in late July or August. https://t.co/zrSgz6D7pY

— Netflix Life (@NetflixLifee) January 5, 2023