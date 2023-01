Les raccourcis clavier d’ordinateur sont une méthode rapide et efficace pour accéder aux fonctionnalités d’un programme ou d’un système d’exploitation, ce qui peut aider à augmenter la productivité et à simplifier l’utilisation de l’ordinateur.

Quelle est l’utilité d’un raccourci clavier d’ordinateur ?

Les raccourcis clavier ont plusieurs avantages :

Ils permettent d’accéder rapidement aux fonctionnalités d’un programme ou d’un système d’exploitation sans avoir à utiliser la souris ou à naviguer dans les menus. Cela peut être particulièrement utile lorsque l’on doit effectuer une tâche de manière répétitive ou lorsque l’on utilise plusieurs programmes en même temps.

Ils peuvent aider à augmenter la productivité en permettant d’exécuter plusieurs tâches rapidement et efficacement.

Ils peuvent être utiles pour les personnes ayant des difficultés à utiliser la souris ou ayant des besoins spéciaux, comme les utilisateurs de lecteurs d’écran.

Ils peuvent être appris facilement et utilisés sur n’importe quel ordinateur, ce qui peut être utile pour les personnes qui utilisent plusieurs ordinateurs ou qui travaillent en déplacement.

La liste des 10 raccourcis clavier les plus recherchés

Les raccourcis clavier peuvent vous aider à être plus productif en vous permettant de naviguer et d’interagir avec votre ordinateur plus rapidement. Voici la liste des 10 raccourcis les plus utiles et utilisés :

Les raccourcis clavier pour la lettre ç et le ï tréma majuscule

Pour faire un raccourci avec le c cédille majuscule (ç) sur un clavier standard français, vous pouvez utiliser la combinaison de touches suivante :

Appuyez sur la touche Alt en maintenant la touche enfoncée.

Appuyez sur la touche 0231 du clavier numérique en maintenant la touche Alt enfoncée.

Relâchez les deux touches en même temps. La lettre ç devrait alors apparaître à l’écran.

Si vous utilisez un ordinateur portable ou un clavier sans pavé numérique, vous pouvez également utiliser la touche Ctrl +, (virgule) pour obtenir la lettre ç.

Pour réaliser le i tréma majuscule avec un raccourci clavier, l’opération sera identique à celle du c cédille, à l’exception du chiffre 0231 qui devra être remplacé par 0207.

Dans le cas d’un ordinateur portable ou un clavier sans pavé numérique, vous pouvez également utiliser la combinaison de touches suivante : Ctrl + Shift + ‘«’(guillemet).

Les lettres A et E en majuscule avec accent grave

Pour faire un raccourci avec la lettre E majuscule accent grave (È) sur un clavier standard français, vous pouvez utiliser la combinaison de touches suivante :

Appuyez sur la touche Alt en maintenant la touche enfoncée.

Appuyez sur la touche 0200 du clavier numérique en maintenant la touche Alt enfoncée.

Relâchez les deux touches en même temps. La lettre È devrait alors apparaître à l’écran.

Vous pouvez également utiliser la touche Ctrl + Shift + ‘ (apostrophe) pour obtenir la lettre È sur certains claviers.

Si vous utilisez un ordinateur portable ou un clavier sans pavé numérique, vous pouvez également utiliser la combinaison de touches suivante :

Appuyez sur la touche Ctrl en maintenant la touche enfoncée.

Appuyez sur la touche Shift en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

Appuyez sur la touche E en maintenant les touches Ctrl et Shift enfoncées.

Relâchez les trois touches en même temps. La lettre È devrait alors apparaître à l’écran.

Pour le A majuscule accent grave, vous devrez ici suivre les mêmes directives que pour le e accent grave majuscule. Remplacez seulement les chiffres par 0192, ou suivez la combinaison Ctrl + Shift + « (accent grave)

Les raccourcis clavier pour créer le symbole environ

Pour faire un raccourci avec le symbole de l’environ, vous pouvez utiliser la même combinaison que précédemment en veillant à bien appuyer sur la touche Alt + 0216.:

Vous pouvez également utiliser la touche Ctrl + Shift + \ (antislash) pour obtenir le symbole environ sur certains claviers.

Le e dans l’a (æ)

Ici encore, vous devrez suivre la même logique avec cette fois ci la combinaison [Alt+0230] ou encore la combinaison Ctrl + alt + E juste après le a pour que la lettre æ apparaisse.

le symbole € (euro)

Ici, la combinaison à suivre est alt + 0218. En revanche, sur la plupart des claviers récent, il est tout à fait possible d’avoir accès au symbole avec la combinaison alt gr (Alternate graphic) + e.

Les raccourcis clavier pour passer d’une page à l’autre

Adopter des raccourcis lorsque l’on doit manipuler plusieurs page peut être très utile. Voici quelques raccourcis couramment utilisés pour passer d’une page à l’autre :

Aller à la page suivante : Ctrl + Tab

Aller à la page précédente : Ctrl + Shift + Tab

Aller à la première page : Ctrl + Home

Aller à la dernière page : Ctrl + End

Les fonctions copier / couper / coller

La fonction copier-couper-coller vous permet de copier du texte, des images ou d’autres éléments d’un emplacement à un autre. Voici comment utiliser cette fonction :

Sélectionnez l’élément que vous souhaitez copier ou couper.

Utilisez l’un des raccourcis suivants pour copier ou couper l’élément sélectionné :

•Copier : Ctrl + C

•Couper : Ctrl + X

•Copier : Ctrl + C •Couper : Ctrl + X Placez le curseur à l’emplacement où vous souhaitez coller l’élément.

Utilisez le raccourci suivant pour coller l’élément : Ctrl + V

Annuler une action

Enfin, annuler une action est la dernière fonction très utile de notre liste. Celle-ci permet de revenir en arrière ce qui est très pratique pour éviter de décrocher du fichier. Pour y parvenir, il vous suffira d’utiliser les touches Ctrl+z.