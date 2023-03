Cristina Cordula affiche toujours un style incroyable. Il faut dire que cette dernière sait exactement ce qui lui va ou non.

D’ailleurs, elle a décidé de vous dévoiler quelques conseils qui vous aideront à mettre votre silhouette en valeur vous aussi. Il ne vous reste plus qu’à les mettre en pratique.

Cristina Cordula vous aide à mettre votre silhouette en valeur

La tenue idéale quand on a des hanches larges

Il n’est pas toujours facile de trouver la tenue qui soit la plus adaptée à notre morphologie sans faire de fashion faux. Heureusement, Cristina Cordula a quelques astuces qui devraient vous aider. Ainsi, beaucoup de femmes se sentent complexées par leur hanches larges.

Si bien que ces dernières n’osent plus porter de jean. Il suffit seulement de trouver la coupe qui mettre vos formes en valeur. Si vous avez les hanches larges, la styliste vous conseille de vous tourner vers un jean flare. Avec ses jambes évasées, il va permettre de rééquilibrer les volumes de votre silhouette et d’allonger votre allure.

L’astuce de Cristina quand on est complexé par son ventre

De très nombreuses femmes ne sont pas à l’aise avec leur ventre. Pour le cacher, elles ont tendance à porter des vêtements extra larges. Seulement, ce n’est peut être pas la meilleure solution. Vous avez de la chance, Cristina Cordula a une astuce pour vous aussi.

Ainsi, si vous avez envie de dissimuler votre ventre, il vous faudra opter pour des matières fluides et légères. Vous pourrez alors choisir une blouse ou bien une robe longue un petit peu bohème. Il vous faudra à tout prix éviter les vêtements moulants et près du corps. Vous ne devrez pas non plus porter de coupes cintrées.

Les couleurs tendances qui vont flatter votre teint

Comme vous n’avez pas l’habitude de porter de tenues colorées, vous optez généralement pour du noir ou du gris. Pourtant, les couleurs vives seront très à la mode au printemps prochain. Certaines nuances vont même flatter votre teint et vous donner bonne mine.

Ainsi, Cristina Cordula vous conseille de vous laisser tenter par une tenue rouge vif qui sera super tendance dans les prochaines semaines. Le vert sapin est également une teinte qui va sublimer votre teint et illuminer votre visage. Pour terminer, sachez que le violet sera l’une des couleurs que vous verrez bientôt partout. Plus qu’à faire votre choix !