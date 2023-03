Après la sortie des derniers épisodes de la quatrième saison de la série, les fans élaborent déjà de folles théories à propos de You saison 5.

Il se trouve que le comédien Penn Badgley s’est d’ailleurs exprimé à propos de la suite de la série Netflix.

Le comédien Penn Badgley s’exprime à propos de la suite de la série You saison 5

Les dernières révélations à propos de la prochaine saison de la série Netflix

La sortie des cinq derniers épisodes de la quatrième saison de You était très attendue. Le moins que l’on puisse dire c’est que les fans n’ont pas été déçus, bien au contraire. L’attente risque donc très longue jusqu’à la sortie de la prochaine saison. Même si Netflix n’a encore rien confirmé, il est presque certain que Joe sera de retour pour de nouvelles aventures.

Le comédien Penn Badgley s’est d’ailleurs confié à ce sujet. Ce dernier souhaite que la série se termine avec la cinquième saison. Il pense qu’il est temps de mettre un point final aux aventures de Joe Goldberg. Lors de la saison prochaine, le personnage devrait être encore plus sombre.

Ce dernier semble avoir accepté sa part de folie. Il n’y a plus rien qui le retient de tuer et de libérer sa véritable nature. S’il semble avoir trouvé l’amour avec Kate, il n’est pas certain que ça dure. Grâce à elle, et à son argent, il a été blanchi de tous ses crimes. Il n’a plus à se cacher et peut même reprendre sa véritable identité.

Penn Badgley Wants ‘You’ To End With Season 5 via @forbes https://t.co/yrwEsBJFo4 — Paul Tassi (@PaulTassi) March 13, 2023

La date de sortie de la suite de la série, You saison 5, sur tous nos écrans

Si vous pourrez bel et bien retrouver Joe dans une cinquième saison de You, nous ne connaissons pas encore la date de sortie exacte de cette dernière. Pour le moment, cette dernière n’a pas encore été tournée.

Pour le tournage, ce dernier va certainement commencer aux environs de l’été prochain. Vous ne devez pas vous attendre à retrouver le programme sur vos écrans cette année. En effet, il se trouve que la cinquième saison de You sera très certainement diffusée au début de l’année prochaine.

En attendant, vous allez pouvoir vous occuper en découvrant la série Virgin River saison 5. Cette dernière sera un petit peu moins angoissante que You. Mel et Jack forment un couple heureux et attendent même un heureux événement.