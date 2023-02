Les abonnés Netflix se posent tous beaucoup de questions à propos de la date de sortie de la suite de la série, Virgin River saison 5.

Il se trouve que nous avons enfin quelques réponses à vous apporter. Mais, vous allez devoir vous montrer patient avant le retour de votre programme favori sur vos écrans.

La date de sortie de la série Netflix, Virgin River saison 5, commence à se préciser

Une nouvelle saison qui risque de vous faire verser quelques larmes

Vous avez certainement déjà terminé de regarder les quatre premières saisons de la série Virgin River. Heureusement pour vous, une cinquième saison est déjà en préparation. D’ailleurs, le tournage des prochains épisodes a pris fin il y a quelques semaines de cela. Une nouvelle qui devrait vous réjouir !

Cette nouvelle saison de la série sera placée sous le signe de l’amour et de l’émotion. En effet, tout semble aller pour le mieux entre Jack et Mel. La jeune femme attend un bébé, dont le père biologique est bel et bien Jack. Ces derniers vont même se marier au cours de la saison à venir.

Mais, tout ne sera pas aussi simple. La vie à Virgin River comporte son lot de drames et de surprises. Jack a été trahi et manipulé par son ex Charmaine. Ce sera très difficile pour lui de réussir à lui pardonner et à oublier les jumeaux dont il pensait être le père.

Season 5 is probably gonna drop again in July. Let’s hope in some more news soon. #virginriver pic.twitter.com/mqp5xGiqsa — VirginRiverPassionate (@VRPassionate) February 15, 2023

La date de sortie de la série Netflix, Virgin River saison 5, sur vos écrans

Vous pouvez vous réjouir puisque la date de sortie de la cinquième saison de la série Virgin River sur vos écrans commence à se préciser. En effet, nous avons des informations un petit peu plus précises à vous communiquer à ce sujet. Le programme devrait alors être diffusé sur Netflix dans environ quatre à cinq mois au maximum.

Une attente qui risque de vous sembler interminable. Ainsi, il se trouve que la prochaine saison de Virgin River devrait arriver sur la plateforme de streaming au début du mois de juillet prochain.

Pour que le temps passe plus vite, vous aurez de quoi vous occuper. En effet, si vous aimez les histoires d’amour, vous serez ravi de découvrir cette nouvelle production signée Netflix. La série, La reine Charlotte, inspirée de l’univers des Bridgerton arrivera sur vos écrans au début du mois de mai à venir.