L’été est la saison idéale pour partir à la découverte de nouveaux paysages à travers une randonnée. De quoi prendre l’air et vous aider à brûler des calories.

Seulement, la randonnée peut vite se révéler être une activité dangereuse si vous n’êtes pas bien préparé.

Les trois conseils pour une randonnée en toute sécurité cet été

Un itinéraire de randonnée adapté à votre niveau

La saison estivale est la meilleure période de l’année pour pratiquer des activités en plein air, comme la randonnée. Vous allez en profiter pour découvrir de superbes paysages mais aussi pour retrouver la ligne sans faire de régime.

Seulement, avant de partir, vous devrez vous assurer d’être bien préparé. Sinon, votre randonnée risque vite de tourner au cauchemar. Ainsi, si vous n’avez pas encore l’habitude de marcher, il vous faudra faire attention au choix de votre itinéraire.

Choisissez un parcours qui soit adapté à votre niveau. Si vous devrez faire attention à la distance, n’oubliez pas non plus de vérifier le dénivelé. Cela doit rester une activité amusante sinon vous risquez de vous décourager et de vouloir abandonner.

Soyez vigilant à votre matériel

Une fois que vous aurez déterminé l’itinéraire que vous allez suivre, vous pourrez commencer à préparer votre matériel. En effet, même si vous n’êtes pas encore un randonneur professionnel, vous aurez tout de même besoin d’un petit peu de matériel.

Ainsi, le premier accessoire que vous devrez vous préoccuper sont des chaussures de randonnée. Pour éviter de vous blesser, vous aurez besoin de chaussures qui vont maintenir votre pied et votre cheville.

Ensuite, dans la nature, vous risquez d’être en contact avec des insectes, comme des moustiques ou des guêpes. Pensez à prendre du répulsif mais aussi de quoi calmer les démangeaisons et les piqûres.

Des provisions pour votre randonnée

Pour terminer votre préparation, vous devrez également penser à emporter quelques provisions avec vous. N’oubliez pas que vous devrez les porter tout au long de la journée.

Vous devrez donc choisir des aliments légers et qui ne seront pas trop encombrants. Vous devrez donc laisser votre bouteille de vin à la maison. En revanche, pensez à prendre suffisamment d’eau dans une gourde isotherme plutôt qu’une bouteille en plastique.

Choisissez des aliments riches en protéines et qui vous apporteront de l’énergie, comme des bananes par exemple. Il ne vous reste plus qu’à vous lancer et à commencer votre randonnée. Alors, à vous de jouer !