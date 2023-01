Si vous avez envie de changer de coupe de cheveux cet hiver, vous pourrez vous inspirer de ces trois franges super tendances. Il faut dire que la frange sera la coiffure la plus prisée de ces prochains mois.

Cette dernière pourra se porter aussi bien courte que longue ou dégradée en fonction de vos goûts et de vos envies !

Les trois franges que vous allez adopter cet hiver

La micro bangs fera partie des franges très en vogue cette saison

Si vous vous tenez un petit peu au courant des dernières tendances, vous avez certainement déjà entendu parler de la micro bangs. C’est une frange qui était très à la mode l’été dernier. Cet hiver, cette dernière fera de nouveau de nouvelles adeptes. En effet, la micro bangs sera l’une des coiffures les plus en vogue.

Pour rappel, il s’agit d’une frange très courte qui va s’arrêter seulement quelques centimètres en dessous de votre front. Attention tout de même si vous avez le visage allongé ou un grand front. Dans ce cas, tournez vous plutôt vers une autre frange.

Vous ne pourrez pas passer à côté de la frange Bardot

La micro bangs ne sera pas la seule frange que vous pourrez porter cet hiver. Vous pourrez également opter pour une frange Bardot, comme la comédienne Jenna Ortega et son Chopped Bob. La frange Bardot se caractérise alors par une certaine épaisseur.

Cette dernière va se diviser en deux au niveau de votre front. Il s’agit d’une coiffure qui sera idéale pour donner un petit peu de caractère à une coupe au carré ou bien à des longueurs XXL. C’est une frange qui pourra s’adapter à toutes les formes de visage ainsi qu’à tous les types de cheveux.

La frange rideau fera toujours partie des indémodables

Si ces franges ne vous plaisent pas, aucun problème. En effet, il existe une dernière possibilité qui n’a toujours pas perdu en popularité. Ainsi, vous pourrez également opter pour une frange rideau. Cette dernière est devenue un indémodable dont on ne peut plus se passer. Nous vous conseillons de la porter avec une coupe dégradée et beaucoup de volume.

Avec une frange rideau, vous êtes certaine de faire le bon choix et de ne pas vous tromper. De quoi mettre en valeur votre coupe de cheveux sans en faire trop. C’est la petite touche qui manquait pour rendre votre coiffure vraiment exceptionnelle !