Découvrez les nouveautés Netflix pour juillet 2022 à ne pas rater. Chaque mois, Netflix nous fait découvrir des nouvelles séries et films en exclusivité. Le catalogue de Netflix France de près de 4 000 films et plus de 2 000 séries s’enrichit encore en ce mois de juillet avec des productions très attendues : Stranger Things, Résident Evil, Better Call Saul…

Mais ce n’est pas tout! Cet été, vous allez pouvoir profiter de votre cocktail les pieds dans l’eau, les yeux rivés sur l’écran à voir (ou à revoir) des films culte comme le comique Pattaya, ou le captivant thriller d’action Collatéral.

Programme des nouvelles meilleures séries sur Netflix en Juillet

Ne cherchez plus, nous avons sélectionné ici pour vous les meilleures séries qui sont de sortie pour le mois de juillet :

Stranger things, 01/07

On ne présente plus la série à succès qui a battu le record du meilleur lancement pour une série sur la plateforme Netflix. Si vous ne connaissez pas Stranger Things, (certainement parce que vous rentrez d’un long voyage sur une île déserte ?), il s’agit d’une série fantastique qui suit les aventures de Onze, une jeune fille aux pouvoirs psychiques, dans une ville où se déroulent des évènements surnaturels.

La deuxième et ultime partie de la saison 4 comprend deux épisodes et sera disponible dès le 1er juillet.

Control Z, 6/07

La troisième saison de la série mexicaine sera la dernière ! Suivez Sofia pour ces dernières investigations avant le final de la série. Elle sera composée de 8 épisodes, disponible dès le 6 juillet sur la plateforme.

Better Call Saul, 12/07

La série est un dérivé, préquelle du bien connu chef d’œuvre Breaking bad, on suit la vie de l’avocat véreux Jimmy McGill alias Saul Goodman.

L’histoire se passe avant sa rencontre avec Walter White. L’épisode 8 sera ajouté dès le 12 juillet, le lendemain de sa diffusion sur la chaîne AMC.

Resident Evil, 14/07

Après les films, l’adaptation en une série live-action (en prises de vues réelles) de Resident Evil est ultra-attendue par les fans de toute heure. L’histoire présente un monde en proie à un virus qui transforme les humains en zombie.

Vous faites partie des aficionados ? Alors sachez que le tout premier épisode sera disponible sur Netflix à partir du 14 juillet !

The Walking Dead, 23/07

Plus de 10 ans après son lancement, la onzième saison mettra le point final à la série très populaire The Walking Dead. En attendant, la première partie comprenant les 8 épisodes de cette onzième saison sera disponible sur Netflix dès le 23 juillet.

Virgin River, 20/07

Virgin River fait partie des séries à voir absolument, son ton romantique et ses paysages relaxants nous séduisent. Retrouvez l’histoire d’amour entre Mel et Jack pour la saison 4 qui fera son retour sur Netflix le 20 juillet.