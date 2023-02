Découvrez les séries Netflix les plus attendue au printemps 2023. Netflix est une plateforme de streaming qui propose une grande variété de contenus pour divertir ses utilisateurs.

Depuis quelques années, la plateforme a commencé à produire ses propres séries originales, qui ont connu un grand succès auprès des téléspectateurs.

Chaque année, Netflix sort de nouveaux titres, des nouvelles saisons de séries déjà existantes et des collaborations avec des réalisateurs et acteurs célèbres.

Dans cet article, nous allons vous présenter les 7 séries Netflix les plus attendues au printemps 2023.

Stranger Things – Saison 4

Stranger Things est une série de science-fiction qui a connu un grand succès depuis sa première saison en 2016. La série suit un groupe d’amis dans les années 80, qui découvrent des phénomènes surnaturels dans leur petite ville.

La saison 4 de Stranger Things est l’une des plus attendues de 2023, après plus de deux ans d’attente depuis la dernière saison. Les fans attendent avec impatience de savoir ce qui va arriver aux personnages principaux, ainsi que les nouveaux défis qui les attendent.

La date de sortie officielle de la saison 4 de Stranger Things n’a pas encore été annoncée, mais elle est prévue pour le printemps 2023.

The Witcher – Saison 2

The Witcher est une série fantastique basée sur la série de livres du même nom. La première saison a été un grand succès, et la deuxième saison est très attendue pour le printemps 2023. La série suit Geralt de Riv, un chasseur de monstres solitaire, qui se bat pour trouver sa place dans un monde où les humains sont souvent plus dangereux que les créatures fantastiques qu’il traque.

The Witcher – Saison 2 sortira sur Netflix le 17 mars 2023.

You – Saison 4

You est une série de thriller psychologique qui suit Joe Goldberg, un libraire charmant mais dangereux, qui tombe amoureux de Beck, une écrivaine en herbe. La saison 4 de You est l’une des plus attendues de 2023, après la fin choquante de la saison 3. Les fans sont impatients de découvrir la nouvelle cible de Joe et les rebondissements qui les attendent.

La date de sortie officielle de la série You saison 4 n’a pas encore été annoncée, mais elle est prévue pour le printemps 2023.

Sex Education – Saison 4

Sex Education est une série comique qui suit un adolescent introverti nommé Otis, dont la mère est sexologue. La série suit Otis et ses amis alors qu’ils naviguent dans les hauts et les bas de l’adolescence, en explorant leur sexualité et leurs relations. La saison 4 de Sex Education est très attendue pour le printemps 2023, après la fin de la saison 3 qui a laissé les fans sur leur faim.

La date de sortie officielle de la série Sex Education saison 4 n’a pas encore été annoncée, mais elle est prévue pour le printemps 2023.

La Chronique des Bridgerton – Saison 2

La Chronique des Bridgerton est une série dramatique historique qui se déroule dans l’Angleterre du début du XIXe siècle. La première saison a été un grand succès, et la deuxième saison est très attendue pour le printemps 2023. La série suit la famille Bridgerton, ainsi que d’autres membres de l’élite de Londres, alors qu’ils naviguent dans les hauts et les bas de la vie de société.

La date de sortie officielle de la série La Chronique des Bridgerton saison 2 n’a pas encore été annoncée, mais elle est prévue pour le printemps 2023.

The Crown – Saison 6

The Crown est une série dramatique basée sur la vie de la reine Elizabeth II et de la famille royale britannique. La série a été un grand succès, et la sixième saison sera la dernière.

La date de sortie officielle de la série The Crown saison 6 n’a pas encore été annoncée, mais elle est prévue pour le printemps 2023.

Ozark – Saison 4

Ozark est une série de thriller qui suit la famille Byrde, qui se voit contrainte de déménager dans les montagnes Ozark au Missouri, pour blanchir l’argent de la drogue. La saison 4 de Ozark est très attendue, après la fin de la saison 3 qui a laissé les fans avec un grand suspense. Les téléspectateurs sont impatients de savoir comment la famille Byrde va s’en sortir après la trahison de Ruth.

La date de sortie officielle de la série Ozark saison 4 n’a pas encore été annoncée, mais elle est prévue pour le printemps 2023.